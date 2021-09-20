Стефанчук хочет, чтобы депутаты Рады могли голосовать из дома онлайн

В данное время голосовать онлайн можно лишь во время заседаний комитетов

Руслан Стефанчук пожаловался на невозможность принимать законы дистанционно. Фото: коллаж "Сегодня"

В украинском законодательстве нет ни слова о том, можно ли депутатам Верховной Рады голосовать дистанционно. Но вице-спикер Руслан Стефанчук предлагает это изменить.

Вице-спикер Верховной Рады от "Слуги народа" Руслан Стефанчук пожаловался на невозможность принимать законы дистанционно в определенных случаях. По его мнению, это нужно предусмотреть в законодательном поле.

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Об этом он заявил на заседании Согласительного совета, во время которой спикер парламента Дмитрий Разумков выступал по видеосвязи.

"Такая ситуация в очередной раз, по-моему, предусматривает необходимость принятия законодательства о возможности перевода деятельности Верховной Рады в определенных случаях онлайн. К сожалению, согласно законодательству, у нас такая возможность есть только для заседаний комитетов, и все же хотелось бы, чтобы этот опыт перешел и на другие рабочие органы Рады", – сказал Стефанчук.

Вице-спикер добавил, что сегодняшнее заседание с участием Дмитрия Разумкова через видеосвязь напоминает ему "скайп-вечеринки", которые следует прекратить.

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Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что уже во второй раз получил положительный результат теста на COVID-19.