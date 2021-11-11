"Сам вийдеш або тебе винесуть": Разумков дав пораду Зеленському

Президенту Володимиру Зеленському треба залишатися людиною і бути більш відкритим до людей, оскільки зараз до нього важко підібратись, навіть будучи депутатом. Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков нагадав, що рано чи пізно чиновники залишають свої кабінети, а інколи їх звідти "виносять", якщо втрачають зв'язок із реальністю. Про це він сказав в ефірі Українського радіо.
Нардеп розповів, що сам досить давно спілкувався востаннє із Зеленським, тож порадив бути ближчим до людей.
"Щодо того, щоб підійти до нього, то сьогодні така кількість охорони, що не завжди у вас вийде підійти до президента. Я думаю, що це занадто. Тому що з людьми все ж таки треба спілкуватися, їх точно треба чути, їхні проблеми, і насправді це тобі допомагає", – сказав Разумков.
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Колишній спікер Ради зазначив, що після приходу до великих кабінетів дуже багато його колег втратили зв'язок з реальністю і з тими проблемами, які дійсно турбують людей.
"А це неправильно. Тому що рано чи пізно ти з цих кабінетів або сам вийдеш, або тебе звідти винесуть або виженуть. Тому треба залишатися людиною, треба залишатися тим, ким ти йшов у 2019 році для того, щоб все ж таки виконати те, що ти обіцяв людям", – сказав він.
Разумков – Зеленський
- На початку жовтня, ще до відставки Разумкова з посади спікера парламенту, Володимир Зеленський висловився, які у них стосунки. Президент відзначив одну важливу помилку Разумкова.
- Своєю чергою Разумков розповідав, як у нього була розмова із Зеленським на підвищених тонах. За його словами, жорсткі бесіди були через розбіжності в позиціях.
- Нардеп також відзначився дивною заявою. Йому здається, що Банкова – якесь прокляте місце і воно погано впливає на людей, які там опиняються.
- Зазначимо, що останнім часом постійно ходять розмови про можливе позбавлення Разумкова депутатського мандата, мовляв, це може статися на з'їзді партії цього місяця. Днями Разумков відповів Зеленському стосовно мандата.