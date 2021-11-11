"Сам выйдешь или тебя вынесут": Разумков дал совет Зеленскому

Президенту Владимиру Зеленскому нужно оставаться человеком и быть более открытым к людям, поскольку сейчас к нему тяжело подобраться, даже будучи депутатом. Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил, что рано или поздно чиновники покидают свои кабинеты, а иногда их оттуда "выносят", если теряют связь с реальностью. Об этом он сказал в эфире Украинского радио.
Нардеп рассказал, что сам достаточно давно общался последний раз с Зеленским, поэтому посоветовал быть ближе к людям.
"Что касается того, чтобы подойти к нему, то сегодня такое количество охраны, что не всегда у вас получится подойти к президенту. Я думаю, что это слишком. Потому что с людьми все же нужно общаться, их точно нужно слышать, их проблемы, и действительно это тебе помогает", – сказал Разумков.
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Бывший спикер Рады отметил, что после прихода в большие кабинеты очень многие его коллеги потеряли связь с реальностью и с теми проблемами, которые действительно беспокоят людей.
"А это неправильно. Потому что рано или поздно ты из этих кабинетов или сам выйдешь, или тебя оттуда вынесут, или выгонят. Поэтому нужно оставаться человеком, нужно оставаться тем, кем ты шел в 2019 году для того, чтобы все же выполнить то, что ты обещал людям", – сказал он.
Разумков – Зеленский
- В начале октября, еще до отставки Разумкова с поста спикера парламента, Владимир Зеленский высказался, какие у них отношения. Президент указал на одну важную ошибку Разумкова.
- В свою очередь Разумков рассказывал, как у него был разговор с Зеленским на повышенных тонах. По его словам, жесткие беседы бывали из-за расхождения в позициях.
- Нардеп также отметился странным заявлением. Ему кажется, что Банковая – какое-то проклятое место и оно плохо влияет на людей, которые там оказываются.
- Отметим, что в последнее время постоянно ходят разговоры о возможном лишении Разумкова депутатского мандата, мол, это может произойти на съезде партии в этом месяце. На днях Разумков ответил Зеленскому по поводу мандата.