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"Сам выйдешь или тебя вынесут": Разумков дал совет Зеленскому

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
11 ноября, 11:01
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Бывший спикер Рады рассказал, общается ли сейчас с президентом Украины
Разумков (справа) давно не виделся с Зеленским. Коллаж "Сегодня"
Разумков (справа) давно не виделся с Зеленским. Коллаж "Сегодня"

Президенту Владимиру Зеленскому нужно оставаться человеком и быть более открытым к людям, поскольку сейчас к нему тяжело подобраться, даже будучи депутатом. Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил, что рано или поздно чиновники покидают свои кабинеты, а иногда их оттуда "выносят", если теряют связь с реальностью. Об этом он сказал в эфире Украинского радио.

Нардеп рассказал, что сам достаточно давно общался последний раз с Зеленским, поэтому посоветовал быть ближе к людям.

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"Что касается того, чтобы подойти к нему, то сегодня такое количество охраны, что не всегда у вас получится подойти к президенту. Я думаю, что это слишком. Потому что с людьми все же нужно общаться, их точно нужно слышать, их проблемы, и действительно это тебе помогает", – сказал Разумков.

Бывший спикер Рады отметил, что после прихода в большие кабинеты очень многие его коллеги потеряли связь с реальностью и с теми проблемами, которые действительно беспокоят людей.

"А это неправильно. Потому что рано или поздно ты из этих кабинетов или сам выйдешь, или тебя оттуда вынесут, или выгонят. Поэтому нужно оставаться человеком, нужно оставаться тем, кем ты шел в 2019 году для того, чтобы все же выполнить то, что ты обещал людям", – сказал он.

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Разумков – Зеленский

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