Велика помилка Діми: президент про ситуацію з Разумковим

На "Великій фракції" політичної партії "Слуга народу" в Трускавці президент України Володимир Зеленський дав пояснення на питання, які у нього стосунки зі спікером Дмитром Разумковим.
За відставку Разумкова вже зібрано понад 150 підписів
"Тема Дмитра Разумкова для мене зовсім не питання. В цілому, я вважаю, що це питання є внутрішньофракційним. Я вважаю, що велика помилка з боку Діми чи консультантів, які з ним зараз працюють, виносити це питання в публічну сферу, в медіа. Секретів ніяких немає, але я вважаю, що у цих людей просто інші політичні погляди. І це нормально, ми живемо в демократичній державі. Але якщо вони інші, ніж у більше 200 людей, і інші, ніж у 73%, які віддали голоси саме за ту програму, ми ж нічого іншого не робимо – то це нормально, значить ти живеш своїм особистим життям", – заявив Володимир Зеленський.
Як розвивалися події
- Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці в Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.
- Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.
- Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.
- Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що з "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.
- На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".