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"Банкова – проклята": Разумков зробив гучну заяву про Зеленського

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
7 жовтня, 23:31
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Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що президент України вже не той
Разумков вважає, що Зеленський вже не той / Колаж "Сьогодні"
Разумков вважає, що Зеленський вже не той / Колаж "Сьогодні"

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, який втратив свій поста 7 жовтня, заявив, що Банкова погано впливає на людей, які там з'являються.

Про це розповів Дмитро Олександрович уже після голосування в інтерв'ю телеканалу Бі-Бі-Сі .

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"Мені здається, що Банкова – вона якесь прокляте місце. Сюди хто не потрапляє, воно дуже сильно змінює людей. А бажано, щоб ти такий, яким приходиш до влади, таким самим і йшов з неї... Це все повинно обмежуватися законом і людьми", – сказав Разумков.

Журналісти нагадали, що в інтерв'ю в 2019 році Разумков говорив, що диктатури не буде через те, що Володимира Зеленського обмежують його моральні якості, яких не було у його попередників. "Президент порушує ці принципи зараз?", – запитали колишнього спікера.

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"Я не раз казав колегам, що я вважаю, що те, що сьогодні йде в РНБО, не відповідає діючому законодавству. Але цього не хочуть чути. Причому це намагаються використовувати проти мене, тому що санкції вводились по різних людях – когось позитивно сприймають в суспільстві, когось суспільство може негативно сприймати", – відповів Разумков.

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