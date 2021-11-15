Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 🚫 Жорсткий карантин в Україні ⚽ Шевченко в Дженоа 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Влада Погляди

Звинуватив президента? Разумков розповів, як Арахамія "підставив" Зеленського

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
15 листопада, 13:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Через санкції РНБО виник гучний скандал, а слуга народу підлив ще більше олії у вогонь
Розумків зліва "здав із тельбухами" Арахамію (праворуч вгорі). Колаж "Сьогодні"
Розумків зліва "здав із тельбухами" Арахамію (праворуч вгорі). Колаж "Сьогодні"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія своєю заявою про "продаж списків" щодо "злодіїв у законі" підставив президента Володимира Зеленського, якого знехотя звинуватив у покриванні "хабарників".

Про це розповів у програмі "Хард із Влащенко" на телеканалі Україна 24 нардеп Дмитро Разумков.

Реклама

"Тобто він (Арахамія. – Ред.) звинуватив президента в тому, що хтось комусь давав (хабарі. – Ред.), тому що виходить після цього указ президента", – сказав колишній спікер парламенту.

Разумков пояснив, що СБУ чи МВС подають документи (наприклад, списки "злодіїв у законі") до Апарату РНБО, а сам орган фактично функціонує при президентові. Там все перевіряється, готується та виноситься на розгляд Радбезу. А далі рішення передається президентові на підпис, і він уже затверджує остаточно.

Він уточнив, що, за словами Арахамії, напрошується висновок, мовляв, Зеленський свідомо поставив підпис на указі, знаючи про те, що за список комусь пропонувалися хабарі.

Реклама

"Президент підписує указ, указ готується Офісом президента України. Вони перевіряють усю інформацію… Якщо Давид Арахамія говорить про те, що хтось взяв 300 (тисяч доларів. – Ред.), то подивимося – хто взяв їх, з яких інституцій ці 300 тисяч доларів взяли, чому помилки не помітили ні в РНБО, ні в Офісі президента. Чому в указі президента 20% помилок? Виходить, що глава фракції звинуватив президента в тому, що хтось взяв хабарі, а він фактично покриває, ставлячи свій підпис під указом", – резюмував нардеп.

Що за історія з помилками у санкціях РНБО?

  • 14 травня на засіданні РНБО під головуванням президента Зеленського було прийнято рішення про введення санкцій проти 557 "злодіїв у законі": 542 – іноземці, а 15 – громадяни України. Але 15 жовтня, після чергового засідання РНБО на Банковій, Данілов повідомив, що до списку санкцій помилково потрапили 108 осіб. За його словами, цю ситуацію вже виправили, а вісім осіб, причетних до оформлення цих документів, покарано. Частину з них звільнено з лав МВС, дві особи знижені посадою. Пізніше він пояснив, у чому була помилка, та повідомив, що винні вже покарані.
  • Після цього Давид Арахамія заявив, що місця у списках санкцій Ради національної безпеки і оборони продавалися по 100-300 тисяч доларів, а "випадкових" прізвищ там не було. У МВС відповіли на заяву про продаж помилок.
  • А нещодавно ексглава МВС Арсен Аваков поскаржився на закриті засідання РНБО. Він заявив, що не погоджується з усіма його рішеннями.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Об'єднання Разумкова: депутати "Розумної політики" пояснили свій вибір і чим далі займуться Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов "Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Об'єднання Разумкова: депутати "Розумної політики" пояснили свій вибір і чим далі займуться Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

15 листопада 1991. В Україні посилюють відповідальність за порушення правил дорожнього руху.

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.11

Російський рубль (₽)

0.3619

Євро (€)

29.9

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

139 940

захворіло за тиждень в Україні

-8%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти