Звинуватив президента? Разумков розповів, як Арахамія "підставив" Зеленського

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія своєю заявою про "продаж списків" щодо "злодіїв у законі" підставив президента Володимира Зеленського, якого знехотя звинуватив у покриванні "хабарників".
Про це розповів у програмі "Хард із Влащенко" на телеканалі Україна 24 нардеп Дмитро Разумков.
"Тобто він (Арахамія. – Ред.) звинуватив президента в тому, що хтось комусь давав (хабарі. – Ред.), тому що виходить після цього указ президента", – сказав колишній спікер парламенту.
Разумков пояснив, що СБУ чи МВС подають документи (наприклад, списки "злодіїв у законі") до Апарату РНБО, а сам орган фактично функціонує при президентові. Там все перевіряється, готується та виноситься на розгляд Радбезу. А далі рішення передається президентові на підпис, і він уже затверджує остаточно.
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Він уточнив, що, за словами Арахамії, напрошується висновок, мовляв, Зеленський свідомо поставив підпис на указі, знаючи про те, що за список комусь пропонувалися хабарі.
"Президент підписує указ, указ готується Офісом президента України. Вони перевіряють усю інформацію… Якщо Давид Арахамія говорить про те, що хтось взяв 300 (тисяч доларів. – Ред.), то подивимося – хто взяв їх, з яких інституцій ці 300 тисяч доларів взяли, чому помилки не помітили ні в РНБО, ні в Офісі президента. Чому в указі президента 20% помилок? Виходить, що глава фракції звинуватив президента в тому, що хтось взяв хабарі, а він фактично покриває, ставлячи свій підпис під указом", – резюмував нардеп.
Що за історія з помилками у санкціях РНБО?
- 14 травня на засіданні РНБО під головуванням президента Зеленського було прийнято рішення про введення санкцій проти 557 "злодіїв у законі": 542 – іноземці, а 15 – громадяни України. Але 15 жовтня, після чергового засідання РНБО на Банковій, Данілов повідомив, що до списку санкцій помилково потрапили 108 осіб. За його словами, цю ситуацію вже виправили, а вісім осіб, причетних до оформлення цих документів, покарано. Частину з них звільнено з лав МВС, дві особи знижені посадою. Пізніше він пояснив, у чому була помилка, та повідомив, що винні вже покарані.
- Після цього Давид Арахамія заявив, що місця у списках санкцій Ради національної безпеки і оборони продавалися по 100-300 тисяч доларів, а "випадкових" прізвищ там не було. У МВС відповіли на заяву про продаж помилок.
- А нещодавно ексглава МВС Арсен Аваков поскаржився на закриті засідання РНБО. Він заявив, що не погоджується з усіма його рішеннями.