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"Помилки" у списку санкцій РНБО продавали по 100-300 тис. доларів – Арахамія

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
26 жовтня, 12:00
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Голова "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що "випадкових" прізвищ у списку "злодіїв у законі" не було
Давид Арахамія зробив гучну заяву. Фото: колаж "Сьогодні"
Давид Арахамія зробив гучну заяву. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що місця у списках санкцій Ради національної безпеки і оборони продавалися по 100-300 тисяч доларів, а "випадкових" прізвищ там не було.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Вже приходять різні люди, які кажуть, що їм корумповані співробітники правоохоронних органів пропонували від 100 до 300 тисяч доларів за винагороду – припуститися помилки, щоб вони могли спокійно пересуватися за кордон і не мати проблем. Ось і вся історія. Просто продавали цей список та й усе. Випадкових помилок, там (у списку. – Ред.), мені здається, не було взагалі", – розповів політик.

Дивна помилка зі "злодіями в законі"

  • 14 травня на засіданні РНБО під головуванням президента Зеленського було прийнято рішення про введення санкцій проти 557 "злодіїв у законі": 542 – іноземці, а 15 – громадяни України.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв станом на 4 червня, що всі підсанкційні "злодії" залишили Україну.
  • Але 15 жовтня, після чергового засідання РНБО на Банковій, Данілов повідомив, що до списку санкцій помилково потрапили 108 осіб. За його словами, цю ситуацію вже виправили, а вісім осіб, причетних до оформлення цих документів, покарано. Частину з них звільнено з лав МВС, дві особи понижені в посадах.

Як ми писали раніше, в Україні для "злодіїв у законі" створять окрему тюрму. У Мін'юсті обіцяють, що це точно курортом не назвеш, але в'язниця буде сучасна.

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