"Помилки" у списку санкцій РНБО продавали по 100-300 тис. доларів – Арахамія

Голова "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що "випадкових" прізвищ у списку "злодіїв у законі" не було

Давид Арахамія зробив гучну заяву. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що місця у списках санкцій Ради національної безпеки і оборони продавалися по 100-300 тисяч доларів, а "випадкових" прізвищ там не було.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Вже приходять різні люди, які кажуть, що їм корумповані співробітники правоохоронних органів пропонували від 100 до 300 тисяч доларів за винагороду – припуститися помилки, щоб вони могли спокійно пересуватися за кордон і не мати проблем. Ось і вся історія. Просто продавали цей список та й усе. Випадкових помилок, там (у списку. – Ред.), мені здається, не було взагалі", – розповів політик.

Дивна помилка зі "злодіями в законі"

14 травня на засіданні РНБО під головуванням президента Зеленського було прийнято рішення про введення санкцій проти 557 "злодіїв у законі": 542 – іноземці, а 15 – громадяни України.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв станом на 4 червня, що всі підсанкційні "злодії" залишили Україну.

Але 15 жовтня, після чергового засідання РНБО на Банковій, Данілов повідомив, що до списку санкцій помилково потрапили 108 осіб. За його словами, цю ситуацію вже виправили, а вісім осіб, причетних до оформлення цих документів, покарано. Частину з них звільнено з лав МВС, дві особи понижені в посадах.

Як ми писали раніше, в Україні для "злодіїв у законі" створять окрему тюрму. У Мін'юсті обіцяють, що це точно курортом не назвеш, але в'язниця буде сучасна.