"НАБУ всі карти в руки". У МВС відповіли на заяви про продаж помилок у списку РНБО із санкціями

Міністерство внутрішніх справ проводить детальний аналіз списків санкцій

Єнін обіцяє, що МВС встановить, якщо помилки у списках санкцій були навмисними. Фото: колаж "Сьогодні"

Перший заступник голови Міністерства внутрішніх справ Євген Єнін прокоментував заяву про продаж помилок у списках санкцій РНБО. Він підкреслив, що поки що немає підтверджень того, що їх допустили навмисне, але перевірка такої інформації триває.

Про це він повідомив в інтерв'ю Громадське.

Реклама

Напередодні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фігуранти списку санкцій РНБО платили від 100 до 300 тисяч доларів, щоб до списку внесли помилки і вони могли безперешкодно виїжджати за кордон.

"Я думаю, що краще про це спитати безпосередньо Арахамію. Стосовно реакції на зазначені заяви — упевнений, що відповідні органи досудового розслідування повинні проаналізувати зазначені заяви... НАБУ всі карти в руки", – прокоментував Єнін.

Він уточнив, що в Національній поліції України станом на сьогодні інформації про продаж списків немає. Водночас Єнін нагадав, що триває перевірка санкційних списків і, як оголошувалося раніше, щодо 108 людей були виправлені помилки.

Реклама

"На сьогоднішній день у нас немає підтвердження умисного характеру зазначених помилок. У той же час зазначений процес триває. І час покаже. Коли ми докладно проаналізуємо склад цих списків санкцій, і якщо будуть виявлені особи, які не повинні перебувати в цьому списку, то МВС будуть внесені відповідні пропозиції щодо виключення зазначених осіб із списку санкцій, а також у зворотний бік", – сказав Єнін.

Окремо він прокоментував помилку під час внесення до списку Рустама Джамбулатова з датою народження його молодшого брата Руслана, який зустрічався з народним депутатом Антоном Поляковим перед його смертю.

"Наскільки цю помилку було здійснено навмисне чи ненавмисно – ми обов'язково з'ясуємо", – підкреслив перший заступник голови МВС.

Реклама

Дивна помилка зі "злодіями в законі"

14 травня на засіданні РНБО під головуванням президента Зеленського було прийнято рішення про введення санкцій проти 557 "злодіїв у законі": 542 – іноземці, а 15 – громадяни України.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв станом на 4 червня, що всі підсанкційні "злодії" залишили Україну.

Але 15 жовтня, після чергового засідання РНБО на Банковій, Данілов повідомив, що до списку санкцій помилково потрапили 108 осіб. За його словами, цю ситуацію вже виправили, а вісім осіб, причетних до оформлення цих документів, покарано. Частину з них звільнено з лав МВС, дві особи понижені в посадах.

Як ми писали раніше, в Україні для "злодіїв у законі" створять окрему тюрму. У Мін'юсті обіцяють, що це точно курортом не назвеш, але в'язниця буде сучасна.