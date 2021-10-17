Скандал зі "злодіями в законі". Данілов пояснив, у чому була помилка

Через неточності в чорному списку РНБО вже полетіли голови правоохоронців, а проблема зі злодіями – усунена

Данілов поставив крапку в скандалі зі "злодіями". Колаж "Сьогодні"

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що до списку санкцій зі "злодіями в законі" не вносили зайвих людей – проблема була з помилками у прізвищах 108 осіб.

Про це він сказав в коментарі Hromadske.

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За його словами, в список внесли 108 людей не помилково, а з помилками в даних. Він підтвердив, що за помилки транслітерації були покарані відповідні правоохоронці.

"Помилки в прізвищах були, вони вже всі виправлені", – сказав Данілов.

Секретар РНБО все ж визнав, що серед 650 фігурантів списку була одна людина, яка потрапила туди випадково. Але з неї санкції вже зняті.

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Дивна помилка зі "злодіями в законі"

14 травня на засіданні РНБО під головуванням президента Зеленського було прийнято рішення про введення санкцій проти 557 "злодіїв у законі": 542 були іноземцями, а 15 – громадяни України.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв станом на 4 червня, що всі підсанкційні "злодії" залишили Україну.

Але 15 жовтня, після чергового засідання РНБО на Банковій, Данілов повідомив, що до списку санкцій випадково або невипадково потрапили 108 осіб. За його словами, цю ситуацію вже виправили, а вісім осіб, причетних до оформлення цих документів, понесли покарання. Частину з них звільнено з лав МВС, дві особи понижені.

Як ми писали раніше, в Україні для "злодіїв у законі" створять окрему тюрму. У Мін'юсті обіцяють, що це точно курортом не назвеш, але в'язниця буде сучасною.