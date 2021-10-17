Скандал зі "злодіями в законі". Данілов пояснив, у чому була помилка

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що до списку санкцій зі "злодіями в законі" не вносили зайвих людей – проблема була з помилками у прізвищах 108 осіб.
Про це він сказав в коментарі Hromadske.
За його словами, в список внесли 108 людей не помилково, а з помилками в даних. Він підтвердив, що за помилки транслітерації були покарані відповідні правоохоронці.
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"Помилки в прізвищах були, вони вже всі виправлені", – сказав Данілов.
Секретар РНБО все ж визнав, що серед 650 фігурантів списку була одна людина, яка потрапила туди випадково. Але з неї санкції вже зняті.
Дивна помилка зі "злодіями в законі"
- 14 травня на засіданні РНБО під головуванням президента Зеленського було прийнято рішення про введення санкцій проти 557 "злодіїв у законі": 542 були іноземцями, а 15 – громадяни України.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв станом на 4 червня, що всі підсанкційні "злодії" залишили Україну.
- Але 15 жовтня, після чергового засідання РНБО на Банковій, Данілов повідомив, що до списку санкцій випадково або невипадково потрапили 108 осіб. За його словами, цю ситуацію вже виправили, а вісім осіб, причетних до оформлення цих документів, понесли покарання. Частину з них звільнено з лав МВС, дві особи понижені.
Як ми писали раніше, в Україні для "злодіїв у законі" створять окрему тюрму. У Мін'юсті обіцяють, що це точно курортом не назвеш, але в'язниця буде сучасною.