Ще рік – і волі не бачити. Для "злодіїв в законі" створять окрему тюрму

Мін'юст планує відкрити для кримінальних авторитетів сучасну в'язницю

Для "злодіїв в законі" підготують окремі апартаменти / Колаж "Сьогодні"

Міністерство юстиції України розглядає ще один грузинський варіант боротьби з так званими "злодіями в законі"- розмістити кримінальних авторитетів в одній в'язниці. І це може статися вже в наступному році.

Про це в програмі "Право на право" телеканалу "Дім" повідомила заступник міністра юстиції Олена Висоцька.

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Курорту не буде

"Вони небезпечні як на волі, так і в місцях позбавлення волі стають небезпечними суб'єктами. Це абсолютно ненормально, що вони можуть впливати на адміністрацію, залякуючи, наприклад, персонал або ж адміністрацію установи, або впливати на інших ув'язнених. Щоб це усунути, потрібно створити спеціальні умови, при яких вони просто не зможуть цього робити. І тут, наприклад, потрібні технічні засоби, щоб заглушити мобільний зв'язок... Щоб поширити цей досвід на все 109 установ, ми поки не маємо коштів. Тому починаємо з такого небезпечного сегмента, як "злодій в законі ", – уточнила Олена Висоцька.

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За словами заступниці міністра, вже в наступному році в Україні можуть бути створені перші установи для "злодіїв в законі". Планується відкриття двох таких закладів, де не тільки будуть встановлені всі необхідні технічні засоби (відеозв'язок, відеоспостереження, відеореєстратори для персоналу), а також буде набрано "психологічно підготовлений" персонал.

"Для держави буде дорожче утримувати такі установи. Але це повинні бути сучасні заклади", – підсумувала Висоцька.

Війна зі "злодіями в законі"

Влада України намагається вести боротьбу з кримінальними авторитетами.