"Знахабнів! Але нічого йому не буде": Разумков про скандал зі "слугою" Галушко

Наразі немає механізму для покарання депутатів за образу правоохоронців

Разумков розкритикував "слугу" Галушка. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Дмитро Разумков упевнений, що "слузі народу" Миколі Галушку нічого не буде за образи поліцейських, а ось за самих правоохоронців переживає.

Про це він розповів в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі Україна 24.

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Він нагадав, що й раніше були подібні випадки. За його словами, наразі немає механізму, щоб відібрати мандат у депутата за образу поліцейських. Тому політик вважає, що Галушко просто знахабнів.

"Мою позицію знають усі. Я дуже часто повторював депутатам: коли ти щось робиш, треба спочатку подумати. Краще подумати, перш ніж ти говориш. Цю ситуацію я навіть не знаю, як коментувати, бо не подумав – тут не підходить, зробив і не подумав – теж не підходить. Це називається знахабнів", – сказав Разумков.

При цьому він упевнений, що "слугу" ніяк не покарають ні фракція, ні парламент, натомість може дістатися самим поліцейським.

"Нічого йому не буде. Абсолютно нічого. Я готовий навіть побитися об заклад, що його ніяк не покарають за таку поведінку. Мені не дає спокою питання: Що буде з поліцейськими? Тому що ситуація, яка відбувалася навколо замміністра – там були проблеми у правоохоронців. Якби ситуація не вийшла назовні, кажуть, що їх хотіли звільнити. Хоча вони зробили свою роботу на 100%. Навіть не виконали – мали право застосувати фізичну силу, покласти на підлогу та застосувати зброю", – наголосив колишній спікер парламенту.

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Скандал з Галушком