"Там брехня все": Галушко знову назвав поліцейських дебілами

Слуга народу розповів, що знайшли у його машині під час обшуку

Галушко не став вибачатися за свою поведінку. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко не став виправдовуватись і продовжив гнути свою лінію, мовляв, неправі були правоохоронці, та знову образив їх. Про це він розповів в ексклюзивному коментарі телеканалу Україна 24.

Він запевняє, що його автомобіль зупинили без жодних підстав.

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"Там брехня все написано. Не було жодного порушення, просто зупинили машину та обшукали без законних на те підстав: робочі документи, барсетку, гаманці, які були у мене в машині, мої особисті та робочі документи. Я їм пояснюю, а вони кажуть: Ми могли це робити". Дебіли значить", – сказав нардеп.

Суть скандалу

Тільки сьогодні з'явилося відео, як 18 грудня 2020 року поліція зупинила автомобіль нардепа Галушка у центрі Києва нібито за порушення правил дорожнього руху. За кермом був його водій, а нардеп під'їхав пізніше і влаштував розбірки з копами. Він не соромився у висловлюваннях, матюкався і ображав правоохоронців.

У "Слузі народу" одразу ж видали реакцію на скандал. Як заявила спікер політсили Юлія Палійчук, Арсен Аваков, ще будучи головою МВС, нібито шантажував цим відео нардепа Галушка.

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Зазначимо, що раніше Галушко вже був в епіцентрі одного скандалу. У вересні 2020 року він навіть записав відеозвернення до Зеленського, в якому звинуватив керівництво "Слуги народу" у "кулуарних іграх" та корупції.