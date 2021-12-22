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"Там брехня все": Галушко знову назвав поліцейських дебілами

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
22 грудня, 15:12
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Слуга народу розповів, що знайшли у його машині під час обшуку
Галушко не став вибачатися за свою поведінку. Колаж "Сьогодні"
Галушко не став вибачатися за свою поведінку. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко не став виправдовуватись і продовжив гнути свою лінію, мовляв, неправі були правоохоронці, та знову образив їх. Про це він розповів в ексклюзивному коментарі телеканалу Україна 24.

Він запевняє, що його автомобіль зупинили без жодних підстав.

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"Там брехня все написано. Не було жодного порушення, просто зупинили машину та обшукали без законних на те підстав: робочі документи, барсетку, гаманці, які були у мене в машині, мої особисті та робочі документи. Я їм пояснюю, а вони кажуть: Ми могли це робити". Дебіли значить", – сказав нардеп.

Суть скандалу

Тільки сьогодні з'явилося відео, як 18 грудня 2020 року поліція зупинила автомобіль нардепа Галушка у центрі Києва нібито за порушення правил дорожнього руху. За кермом був його водій, а нардеп під'їхав пізніше і влаштував розбірки з копами. Він не соромився у висловлюваннях, матюкався і ображав правоохоронців.

У "Слузі народу" одразу ж видали реакцію на скандал. Як заявила спікер політсили Юлія Палійчук, Арсен Аваков, ще будучи головою МВС, нібито шантажував цим відео нардепа Галушка.

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Зазначимо, що раніше Галушко вже був в епіцентрі одного скандалу. У вересні 2020 року він навіть записав відеозвернення до Зеленського, в якому звинуватив керівництво "Слуги народу" у "кулуарних іграх" та корупції.

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