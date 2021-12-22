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"Там вранье все": Галушко снова назвал полицейских дебилами

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
22 декабря, 15:12
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Слуга народа рассказал, что нашли в его машине во время обыска
Галушко не стал извиняться за свое поведение. Коллаж "Сегодня"
Галушко не стал извиняться за свое поведение. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко не стал оправдываться и продолжил гнуть свою линию, мол, неправы были правоохранители, и снова оскорбил их. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии телеканалу Украина 24.

Он уверяет, что его автомобиль остановили без каких-либо оснований.

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"Там вранье все написано. Не было никакого нарушения, просто остановили машину и обыскали без законных на то оснований: рабочие документы, барсетку, кошельки, которые находились у меня в машине, мои личные и рабочие документы. Я им объясняю, а они говорят: "Мы могли это делать". Дебилы значит", – сказал нардеп.

Суть скандала

Только сегодня появилось видео, как 18 декабря 2020 года полиция остановила автомобиль нардепа Галушко в центре Киева якобы за нарушение правил дорожного движения. За рулем был его водитель, а нардеп подъехал позже и устроил разборки с копами. Он не стеснялся в выражениях, матерился и оскорблял правоохранителей.

В "Слуге народа" сразу же выдали реакцию на происходящее. Как заявила спикер политсилы Юлия Палийчук, Арсен Аваков еще будучи главой МВД, якобы шантажировал этим видео нардепа Галушко.

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Отметим, что ранее Галушко уже был в эпицентре одного скандала. В сентябре 2020 года он даже записал видеообращение к Зеленскому, в котором обвинил руководство "Слуги народа" в "кулуарных играх" и коррупции.

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