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Приструнити депутатів і домовитися про Донбас: чому насправді закрили Верховну Раду

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Провідний редактор Влада Сьогодні
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28 січня, 05:55
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Два тижні парламентарі працюватимуть лише у режимі комітетів.
У Раді зібрали більшість голосів для оголошення карантину у будівлі парламенту через пандемію СOVID-19
У Раді зібрали більшість голосів для оголошення карантину у будівлі парламенту через пандемію СOVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

Не встигли народні депутати повернутися до роботи після тривалих зимових канікул, як знову йдуть на ізоляцію. У четвер парламент ухвалив рішення внести зміни до календарного плану роботи та відкласти пленарні засідання під куполом на два тижні. Натомість обранці наголошують на законотворчій діяльності у профільних комітетах.

Така ідея припала до вподоби не всім політикам. А деякі експерти пов'язують перебудови графіка не лише з пандемією. В чому справа – читайте у матеріалі.

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Не канікули, а зміна діяльності

Раніше на порядку денному у Верховній Раді вже стояло питання про затвердження графіка на майбутню сьому сесію. Її планували розпочати із 1 лютого. При цьому пленарні засідання вирішили відстрочити до 15-го числа. Все тому, що фракцію "Слуга народу" підкосив ковід. За період пандемії в політсилі повідомили про рекордну кількість хворих аж 23 народні депутати.

Напередодні прессекретар "Слуги народу" Юлія Палійчук у своєму Telegram передбачила сценарій на випадок, якщо парламентарі підуть на лікарняний.

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"Представники нашої фракції планують зосередитись на роботі в комітетах, на округах, у робочих групах, займатися підготовкою законопроєктів, долучатися до інших форматів взаємодії у дистанційному режимі. А у разі потреби – зможуть оперативно зібратися на пленарне засідання", – написала Палійчук.

Але з таким розкладом не погодились інші фракції. Народний депутат "Європейської солідарності" Ірина Геращенко опротестувала пропозицію "слуг" у Facebook. Написала, що Рада анітрохи не втомилася після тривалих канікул, а причиною оголошення карантину є не лише певна кількість хворих депутатів, а й смерть монобільшості.

"У слуг немає більше 226 голосів, отже, неможливо провести жоден, потрібний Банковий лобістський закон", – висловилася Геращенко.

У день голосування з трибуни виступили представники "Голосу" та "Опозиційної платформи – За життя", запевняючи, що такими діями парламент заблокує ухвалення важливих рішень військового та економічного характеру.

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Голова монобільшості Давид Арахамія спробував відбити нападки аргументами.

"Якщо ще один тиждень ми просидимо в закритій залі, то, можливо, через тиждень, коли дійсно потрібно буде зібратися і ухвалити важливі закони, їх нікому буде взагалі ухвалювати. Навіть через Zoom хворі можуть збиратися і працювати в комітетах, щоб хоча б хвилю перечекати", – звернувся до колег Арахамія.

Давид Арахамія наполягав, щоб парламент пішов на "дистанційку" / Фрото: прес-служба "Слуги народу"
Давид Арахамія наполягав, щоб парламент пішов на "дистанційку" / Фрото: прес-служба "Слуги народу"

У результаті проєкт ухвали отримав 233 голоси.

Результати голосування за постанову про зміну календарного плану роботи парламенту / Скріншот талеканал "Рада"
Результати голосування за постанову про зміну календарного плану роботи парламенту / Скріншот талеканал "Рада"

"Слугам" не вистачає підтримки

Політичний аналітик Валерій Клочок пояснює: судячи з останніх провальних голосувань (відставка голови Фонду держмайна Дмитра Сениченка, створення ТСК щодо перевірки можливих фактів порушення омбудсмена Людмили Денісової), на ухвалення ключових ініціатив у "Слуги народу" банально не вистачає голосів.

"Стався сильний різнобій між групами, які підтримували президента, це "Довіра" та "За майбутнє", і самими "слугами народу". Є певна паніка в Офісі президента. Вони вирішили взяти паузу, провести переговори з усіма потенційними членами фракції, що "хитаються", і переконати їх у тому, що на засідання треба ходити вчасно, голосувати справно з ініціатив, які виносяться президентом до парламенту. Іншого пояснення цієї ситуації просто немає. Все інше – це чистої води маніпуляція", – прокоментував сайту "Сьогодні" Клочок.

Валерій Клочок: "Є певна паніка в Офісі президента" / Фото: Апостроф
Валерій Клочок: "Є певна паніка в Офісі президента" / Фото: Апостроф

Політолог Андрій Золотарьов висловив нашому журналісту подібні припущення:

"Навіть разом із двома депутатськими групами монобільшість "хитається" і її треба зміцнювати. Можливо, ці два тижні паузи на те, щоб провести роботу з депутатами і стабілізувати ситуацію. Тому що інакше все може посипатися далі. Тим більше, що попереду багато досить резонансних законопроєктів".

Андрій Золотарьов упевнений, що монобільшість треба зміцнювати / Фото: Голос.ua
Андрій Золотарьов упевнений, що монобільшість треба зміцнювати / Фото: Голос.ua

Триває підготовка до "нормандської зустрічі"

Політолог Ігор Рейтерович впевнений, що парламент організував затишшя перед новою зустріччю у "нормандському форматі":

"Я схильний вважати, що таким чином монобільшість взяла невелику паузу, щоб подивитися на підготовку до повторної зустрічі політичних радників у "нормандському форматі", щоб їм ці два тижні не висували жодних вимог щодо розгляду або голосування за законопроєкти, що стосуються політичної частини Мінських домовленостей".

Ігор Рейтерович чекає на паузу перед повторною зустріччю політичних радників у нормандському форматі / Фото: Facebook
Ігор Рейтерович чекає на паузу перед повторною зустріччю політичних радників у нормандському форматі / Фото: Facebook

Керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній не виключає об'єктивні чинники. Водночас, як і Рейтерович, він схиляється до думки про підготовку до переговорів.

"Ходять чутки, що це може бути пов'язане з Мінськом. Що Офіс президента розуміє ризики, пов'язані з можливим голосуванням за Мінськими домовленостями, оскільки на нас тиснуть наші міжнародні партнери. Тому влада використовує такі способи, щоб потягнути час і подивитися, чи зміниться позиція наших міжнародних партнерів", – сказав експерт нашому виданню.

Тарас Загородній: "Ходять чутки, що це може бути пов'язане з Мінськом" / Фото: Главред
Тарас Загородній: "Ходять чутки, що це може бути пов'язане з Мінськом" / Фото: Главред

Подібну думку ми почули і від політичного експерта Андрія Вігірінського:

"Цю паузу взято для того, щоб визначити, яким чином українська сторона зможе узгоджувати позиції щодо статусу окремих районів Донецької та Луганської областей на стадії розробки законопроєктів. Йдеться про те, що ми маємо запропонувати країнам-учасникам "нормандського формату", як ми бачимо процес узгодження нормативних документів, передбачених Мінськом".

Андрій Вігірінський чекає два тижні перед новим самітом радників / Фото: Znai.ua
Андрій Вігірінський чекає два тижні перед новим самітом радників / Фото: Znai.ua

Але, за словами Вігірінського, парламент жодних законопроєктів у цій тематиці поки не висував. Тому "карантин" не вплине на ухвалення документів, проєктів яких ще немає.

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