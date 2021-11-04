Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Зоря - ЦСКА: онлайн Зоря - ЦСКА: онлайн 💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Влада Погляди

Як Резніков може врятувати Україну від великої війни – є головна умовою

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
4 листопада, 17:27
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Повномасштабне вторгнення Росії не виключено – ЗСУ мають бути у повній боєздатності
Резніков може вплинути на перебіг війни. Колаж "Сьогодні"
Резніков може вплинути на перебіг війни. Колаж "Сьогодні"

Новий міністр оборони Олексій Резніков не зможе вплинути на вирішення військового конфлікту на Донбасі особисто, проте його правильне керівництво відомством зможе цьому посприяти та підготувати армію до можливої повномасштабної війни з Росією. Найголовніше – забезпечити ЗСУ всім необхідним. Про це йдеться у нашій статті.

Військовий експерт Олег Жданов нам у коментарі зазначив, що Україна відійшла від радянської моделі, в якій Міноборони відповідало за ведення бойових дій. Згідно нового закону про ЗСУ, питання збройного протистояння – це прерогатива Генштабу. Міністерство оборони займається лише забезпеченням армії всім необхідним.

Реклама

"Воно сполучна ланка між оборонною промисловістю та військовими", – пояснює експерт.

За його словами, процес озброєння все ж таки зрушився з мертвої точки. Спільно з Туреччиною Україна почала виробляти бойові ударні безпілотники Bayraktar TB2, які наводять жах на російську армію, а наступного року в Україні заплановано серійне виробництво безпілотників нового покоління Bayraktar Akıncı, які є ще потужнішими.

"Головне, щоб новий керівник Міноборони оперативно реагував на заявки ЗСУ. Озброївшись такими безпілотниками, українська армія зможе серйозно протидіяти російському агресору і не допустити ескалації конфлікту на Донбасі", – каже Жданов.

Резніков може запобігти великій війні з РФ

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал Ігор Романенко також вважає, що врятувати Україну від можливої великої війни Резніков може успішним керівництвом у Міноборони.

"Ситуація на Донеччині неспокійна. Я не виключаю, що вона може перерости у широкомасштабні бойові дії. Нам необхідно не допустити розвитку такого сценарію, але ми маємо бути до нього готові. Міноборони та її новий глава зобов'язані забезпечити армію всім необхідним, зокрема і новітнім озброєнням, без жодних заминок", – підсумував він.

Нагадаємо, 3 листопада Верховна Рада звільнила Резнікова з посади голови Мінреінтеграції, а сьогодні призначила міністром оборони замість звільненого Андрія Тарана.

Реклама

Новоспечений міністр оборони відзначився гучною заявою – він має намір відмовитися від призову на строкову військову службу.

Тим часом Резнікова у Мінреінтеграції замінить Ірина Верещук, що склала мандата депутата від "Слуги народу". Вона навіть озвучила свої головні пріоритети на новій посаді.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

4 листопада 1991. Верховна Рада України ухвалила Закони України «Про національну гвардію України», «Про державний кордон», «Про прикордонні війська».

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.24

Російський рубль (₽)

0.3646

Євро (€)

30.36

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

154 659

захворіло за тиждень в Україні

+3%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти