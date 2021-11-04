Як Резніков може врятувати Україну від великої війни – є головна умовою

Новий міністр оборони Олексій Резніков не зможе вплинути на вирішення військового конфлікту на Донбасі особисто, проте його правильне керівництво відомством зможе цьому посприяти та підготувати армію до можливої повномасштабної війни з Росією. Найголовніше – забезпечити ЗСУ всім необхідним. Про це йдеться у нашій статті.
Військовий експерт Олег Жданов нам у коментарі зазначив, що Україна відійшла від радянської моделі, в якій Міноборони відповідало за ведення бойових дій. Згідно нового закону про ЗСУ, питання збройного протистояння – це прерогатива Генштабу. Міністерство оборони займається лише забезпеченням армії всім необхідним.
"Воно сполучна ланка між оборонною промисловістю та військовими", – пояснює експерт.
За його словами, процес озброєння все ж таки зрушився з мертвої точки. Спільно з Туреччиною Україна почала виробляти бойові ударні безпілотники Bayraktar TB2, які наводять жах на російську армію, а наступного року в Україні заплановано серійне виробництво безпілотників нового покоління Bayraktar Akıncı, які є ще потужнішими.
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"Головне, щоб новий керівник Міноборони оперативно реагував на заявки ЗСУ. Озброївшись такими безпілотниками, українська армія зможе серйозно протидіяти російському агресору і не допустити ескалації конфлікту на Донбасі", – каже Жданов.
Резніков може запобігти великій війні з РФ
Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал Ігор Романенко також вважає, що врятувати Україну від можливої великої війни Резніков може успішним керівництвом у Міноборони.
"Ситуація на Донеччині неспокійна. Я не виключаю, що вона може перерости у широкомасштабні бойові дії. Нам необхідно не допустити розвитку такого сценарію, але ми маємо бути до нього готові. Міноборони та її новий глава зобов'язані забезпечити армію всім необхідним, зокрема і новітнім озброєнням, без жодних заминок", – підсумував він.
Нагадаємо, 3 листопада Верховна Рада звільнила Резнікова з посади голови Мінреінтеграції, а сьогодні призначила міністром оборони замість звільненого Андрія Тарана.
Новоспечений міністр оборони відзначився гучною заявою – він має намір відмовитися від призову на строкову військову службу.
Тим часом Резнікова у Мінреінтеграції замінить Ірина Верещук, що склала мандата депутата від "Слуги народу". Вона навіть озвучила свої головні пріоритети на новій посаді.