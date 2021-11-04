Новий міністр оборони – що буде з Донбасом після призначення Резнікова главою відомства

Олексій Резніков може зупинити ворожнечу між Міноборони та ЗСУ задля безпеки на сході України

Фракція «Слуга народу» висунула Олексія Рєзнікова на посаду міністра оборони України. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 2 листопада, міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку. 4 листопада його посаду отримав Олексій Резніков, який раніше обіймав посаду віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. За його призначення проголосували 273 депутати, фракція "Слуга народу" і групи "Довіра" та "За майбутнє".

Сайт "Сьогодні" з'ясував, із чим пов'язана така перестановка кадрів і як новий голова Міноборони зможе вплинути на вирішення конфлікту на Донбасі.

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Чому "зняли" Тарана

Андрія Тарана хотіли звільнити ще у грудні 2020 року. Про це "Сьогодні" розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Таран постійно конфліктував з ексголовнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком. Дійшло навіть до того, що глави відомств перестали вітатися публічно. В Офісі президента хотіли припинити ці конфлікти та звільнити одночасно і міністра оборони, і головнокомандувача ЗСУ. Але цьому чинив спротив Аваков. Після його відставки до цього питання повернулись. Спочатку було звільнено Хомчака, тепер черга дійшла до Тарана", – каже наш співрозмовник.

Андрія Тарана хотіли звільнити з посади голови Міноборони ще у грудні 2020 року / Фото: Минобороны Украины

Військовий експерт Олег Стариков зазначає, що за Тарана Міноборони та Генштаб постійно "мірялися погонами" і з'ясовували, у кого з них крутіший статус.

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"В результаті страждала армія. Наприклад, ЗСУ давали заявку на озброєння сухопутної частини армії, а в Міноборони "ставили палиці в колеса" і казали, що пріоритет – військово-морські сили. Замовлення армії не виконували, обороноздатність погіршувалась", – пояснює Стариков.

Експерт додав, що політика Міноборони під керівництвом Тарана, зокрема і щодо оборонних замовлень, виявилася провальною не лише з його вини.

"Таран не впливав на кадрову політику відомства. Усі його заступники були призначені за вказівкою "згори". Більшість із них були непрофесіоналами і раніше не були пов'язаними з армією. Плюс масла у вогонь підлив недавній скандал із підозрою, висунутою ДБР ексзаступнику міністра та колишньому керівникові департаменту Міноборони, які під час закупівлі продуктів для армії завдали збитків держбюджету більш ніж на 700 млн грн", – каже Стариков.

Чим відомий Олексій Резніков

Олексія Резнікова було призначено віцепрем'єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у березні 2020 року. За цей час чиновник намагався вирішити одну з найскандальніших проблем мешканців прифронтових територій – це КПВВ на лінії розмежування. Відкрилися нові ділянки, з'явилась інфраструктура. Водночас деякі ділянки так і не запрацювали. Київ звинувачує у цьому окупаційні сили в ОРДЛО.

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Резніков – противник закону про так званий особливий статус Донбасу, але водночас не поспішав заявляти про необхідність виходу з Мінських угод. Також у листопаді 2020 року Резніков потрапив під критику через порівняння окупованої території Донбасу з раковою пухлиною.

"Нам головне не взяти його назад (тимчасово окуповані ОРДЛО. – Ред.), як, знаєте, пухлину, з якою ми не знаємо, що робити", – сказав він.

Критики вважали цитату неоднозначною, після чого Резніков пояснив: "Коли я говорю, порівнюючи з медичним діагнозом ситуацію на окупованих територіях, я маю на увазі економічну розруху цих територій, екологічне забруднення, радіаційний фон, пропаганду, якою насичені люди, які проживають там як заручники".

А ось на російському ТБ, коли обговорювали Міноборони України, назвали Резнікова "галицьким нацистом". Там не приховують свого роздратування стосовно нового призначення. Водночас Резніков є одним із ініціаторів "Кримської платформи "і нових санкцій за участь жителів Донбасу у незаконних виборах до Держдуми РФ.

Новий міністр оборони України точно незручний і дратує Москву і водночас має досвід роботи на Донбасі, хоч і не завжди він був успішним.

Як повідомила речник фракції "Слуга народу" Юлія Палайчук, кандидатуру Резнікова на посаду голови Міноборони запропонував президент Зеленський. Фракція підтримала ідею глави держави.

Кандидатуру Олексія Резнікова на посаду голови Міноборони запропонував президент Зеленський / Фото: Facebook

Чи зможе Резніков вирішити проблеми Міноборони та ЗСУ

Військовий експерт Олег Жданов зазначає, що одним із завдань Резнікова на посаді міністра оборони буде наведення порядку у сфері оборонної промисловості.

"Цього року замовлення оборонпрому впали на 85%. Це провал Тарана та Міністерства оборони. Ймовірно, на Банковій пройшли консультації, як зрушити процес із мертвої точки та виправити ситуацію", – каже Жданов.

За Андрія Тарана замовлення оборонпрому впали на 85% / Фото: Минобороны Украины

Його колега Олег Стариков зазначає, що Резніков зможе покращити становище Міноборони, якщо набере професійних заступників.

"Якщо заступників йому знову нав'яжуть з Банкової – прогресу не буде", – упевнений експерт.

Водночас Старіков вважає позитивним той факт, що сам Резніков є цивільною людиною і не конкуруватиме з військовими, з'ясовуючи, у кого з них вищий статус.

"Рєзнікову потрібно зупинити ворожнечу між відомствами і прислухатися до думки професіоналів", – каже нам Стариков.

Олег Стариков: "Рєзніков – цивільний і не "мірятиметься погонами" з військовими, з'ясовуючи, у кого з них вищий статус. Фото: скріншот

Як призначення Резнікова вплине на вирішення конфлікту на Донбасі

Олег Жданов упевнений, що, як міністр оборони, Резніков не зможе вплинути на вирішення військового конфлікту на Донбасі особисто, проте його правильне керівництво відомством все ж таки зможе цьому посприяти.

"Україна відійшла від радянської моделі, в якій Міноборони відповідало за ведення бойових дій. Згідно з новим законом про ЗСУ, питання збройного протистояння – це прерогатива Генштабу. Міністерство оборони займається лише забезпеченням армії всім необхідним. Воно сполучна ланка між оборонною промисловістю та військовими", – пояснює експерт.

Жданов зазначає, що процес озброєння все ж таки зрушив з мертвої точки. Спільно з Туреччиною Україна почала виробляти бойові ударні безпілотники Bayraktar TB2, які наводять жах на російську армію.

"Наступного року в Україні заплановано серійне виробництво безпілотників нового покоління Bayraktar Akıncı, які ще потужніші. Головне, щоб новий керівник Міноборони оперативно реагував на заявки ЗСУ. Озброївшись такими безпілотниками, українська армія зможе серйозно протидіяти російському агресору і не допустити ескалації конфлікту на Донбасі", – каже Жданов.

Олег Жданов: "Головне, щоб новий керівник Міноборони оперативно реагував на заявки ЗСУ" / Фото: Facebook

З ним погоджується колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко.

"Ситуація на Донеччині неспокійна. Я не виключаю, що вона може перерости у широкомасштабні бойові дії. Нам необхідно не допустити розвитку такого сценарію, але ми маємо бути до нього готові. Міноборони та її новий глава зобов'язані забезпечити армію всім необхідним, зокрема і новітнім озброєнням, без жодних заминок", – підсумував генерал-лейтенант у відставці.

Ігор Романенко: "Міноборони та його новий глава зобов'язані забезпечити армію всім необхідним, у тому числі й новітнім озброєнням" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що 1 листопада Олексій Резніков подав заяву на звільнення з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Також ми інформували, що 21 липня Кабмін звільнив трьох ключових заступників міністра оборони Андрія Тарана. Вже тоді ходили чутки, що після 15 вересня піде з посади і він сам.