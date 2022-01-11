Зеленський усім сказав "Дякую": перше відео на робочому місці у 2022 році

Президент України дякував усім понад дві хвилини

Зеленський довів, що вже перебуває на робочому місці / Колаж "Сьогодні"

Пізно ввечері 11 січня президент України Володимир Зеленський у своєму робочому кабінеті на Банковій записав відеозвернення, в якому подякував усім, кого вважав за потрібне, з нагоди Міжнародного дня "спасибі". Відеовітання на робочому місці затягнулося на дві хвилини. Воно з'явилося на тлі чуток, що президент нібито відпочиває на екзотичних островах в Індійському океані, тоді як увесь світ намагається утримати російського президента Володимира Путіна від вторгнення в Україну.

"Дякую всім!"

"Я зараз закінчив усі свої справи і вирішив усім подякувати. Хочу подякувати своїм батькам, за те, що дали мені моє життя. Хочу подякувати своїй дружині за те, що подарувала нам наших дітей. Хочу подякувати своїм дітям за те, що дають сенс моєму життю. Хочу подякувати всім друзям за те, що підтримуєте – це дуже важливо. Хочу подякувати всім нашим військовим, медикам, усім тим, хто захищає нашу державу та захищає наші кордони, та захищає наше здоров'я", – зазначив Зеленський у своєму нічному відеозверненні.

Працює чи відпочиває?