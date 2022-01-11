Зеленский всем сказал "Спасибо": первое видео на рабочем месте в 2022 году

Президент Украины благодарил всех более двух минут

Зеленский доказал, что уже находится на рабочем месте / Коллаж "Сегодня"

Поздно вечером 11 января президент Украины Владимир Зеленский в своем рабочем кабинете на Банковой записал видеообращение, в котором поблагодарил всех, кого считал нужным, по случаю Международного дня "спасибо". Видеопоздравление на рабочем месте затянулось на две минуты. Оно появилось на фоне слухов, что президент якобы отдыхает на экзотических островах в Индийском океане, в то время как весь мир пытается сдержать российского президента Владимира Путина от вторжения в Украину.

"Всем спасибо!"

"Я сейчас закончил все свои дела и решил всех поблагодарить. Хочу поблагодарить своих родителей, за то, что дали мне мою жизнь. Хочу поблагодарить свою жену, за то, что подарила нам наших детей. Хочу поблагодарить своих детей за то, что дают смысл моей жизни. Хочу поблагодарить всех друзей, за то, что поддерживаете – это очень важно. Хочу поблагодарить всех наших военных, медиков, всех тех, кто защищает наше государство и защищает наши границы, и защищает наше здоровье", – отметил Зеленский в своем ночном видеообращении.

Работает или отдыхает?