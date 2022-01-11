Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 🇰🇿 Протесты в Казахстане 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Зеленский всем сказал "Спасибо": первое видео на рабочем месте в 2022 году

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 января, 23:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Президент Украины благодарил всех более двух минут
Зеленский доказал, что уже находится на рабочем месте / Коллаж "Сегодня"
Зеленский доказал, что уже находится на рабочем месте / Коллаж "Сегодня"

Поздно вечером 11 января президент Украины Владимир Зеленский в своем рабочем кабинете на Банковой записал видеообращение, в котором поблагодарил всех, кого считал нужным, по случаю Международного дня "спасибо". Видеопоздравление на рабочем месте затянулось на две минуты. Оно появилось на фоне слухов, что президент якобы отдыхает на экзотических островах в Индийском океане, в то время как весь мир пытается сдержать российского президента Владимира Путина от вторжения в Украину.

"Всем спасибо!"

"Я сейчас закончил все свои дела и решил всех поблагодарить. Хочу поблагодарить своих родителей, за то, что дали мне мою жизнь. Хочу поблагодарить свою жену, за то, что подарила нам наших детей. Хочу поблагодарить своих детей за то, что дают смысл моей жизни. Хочу поблагодарить всех друзей, за то, что поддерживаете – это очень важно. Хочу поблагодарить всех наших военных, медиков, всех тех, кто защищает наше государство и защищает наши границы, и защищает наше здоровье", – отметил Зеленский в своем ночном видеообращении.

Работает или отдыхает?

  • Данное видеообращение появилось на фоне заявлений блогера Карла Волоха 9 января в Facebook, что, по его данным, Зеленский с супругой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком якобы отправились на Сейшелы.
  • Данное заявление появилось через два дня после того, как Владимир Зеленский разместил в Instagram видеопоздравление с Рождеством, спускаясь с горы на борде.
  • Уже 10 января Зеленский опубликовал свое рабочее фото с Банковой, чем попытался опровергнуть слухи о якобы отдыхе на экзотических островах в Индийском океане.
  • Однако очень быстро оказалось, что фото было сделано еще 29 ноября.
  • Чуть позже в доказательство присутствия президента Украины в Киеве утром, 10 января, вышел пост в Twitter о телефонном разговоре Зеленского с коллегой из Швейцарии.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
11 января. Петр Могила. 375 лет назад, 11 января 1647 года, ушел из жизни выдающийся украинский церковный и культурный деятель. Но перед этим он успел многое повидать и сделать…
На встречу с героем!
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.51

Российский рубль (₽)

0.3671

Евро (€)

31.17

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

31 783

заболело за неделю в Украине

+10%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять