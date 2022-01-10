Так Зеленський на Сейшелах чи у Києві? Президент заплутав усіх старим фото

В Офісі президента не коментують чутки, а ось сам Зеленський здивував фотографією

З розряду – "знайдіть 10 відмінностей". Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський опублікував у Instagram фото, яке підписав як робоче з Банкової. При цьому воно виявилося старим, а паралельно главу держави запідозрили у відльоті в теплі краї. "Сьогодні" провели "розслідування".

З чого все почалося

Напередодні у Facebook з'явилися повідомлення, що Зеленський із дружиною та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком нібито вирушили на курорт. Навіть з'явилася інформація, що вони відлетіли до Сейшелів, що в Індійському Океані.

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Сьогодні вранці на сторінці президента в Instagram з'явилося фото з підписом: "Понеділок. Ранок. Банкова. Починаємо новий робочий тиждень у новому, 2022 році". Варто зазначити, що фото із селекторних нарад в Офісі президента Зеленський зазвичай не виставляє в "інсту", але цього разу, можливо, він вирішив розвінчати чутки про його "сейшельську відпустку".

Що не так із фото?

Справа в тому, що президент опублікував фото з однієї із селекторних нарад за 29 листопада минулого року. Тоді на Банковій обговорювали покращення епідемічної ситуації в Україні та протидію новому штаму COVID-19 "Омікрон". Ось і фото звідти.

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А тепер порівняйте – стрілочками вказано абсолютно ідентичне становище якихось дрібниць.

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При цьому на підтвердження "версії" президента про те, що він у Києві, опубліковано повідомлення, що сьогодні на Банковій відбулася селекторна нарада, на якій президент поставив уряду завдання розробити програму виплати 1 тис. грн. неповнолітнім, які вакцинувалися від COVID-19. Примітно, що на новому фото немає ні склянки з водою, ні інших дрібниць. При цьому ніхто з ОПУ досі офіційно не підтвердив і не спростував чутки про "екзотичний відпочинок" Зеленського.

Реальний відпочинок Зеленського у Буковелі