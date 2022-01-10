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Так Зеленский на Сейшелах или в Киеве? Президент запутал всех старым фото

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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10 января, 16:34
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В Офисе президента не комментируют слухи, а вот сам Зеленский удивил фотографией
Из разряда - "найдите 10 отличий". Коллаж "Сегодня"
Из разряда - "найдите 10 отличий". Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский опубликовал в Instagram фото, которое подписал как рабочее с Банковой. При этом оно оказалось старым, а ведь параллельно главу государства заподозрили в отлете в теплые края. "Сегодня" провели "расследование".

С чего все началось

Накануне в Facebook появились сообщения, что Зеленский с супругой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком якобы отправились на курорт. Даже появилась информация, что они улетели на Сейшелы, что в Индийском Океане.

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Сегодня утром на странице президента в Instagram появилось фото с подписью: "Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом, 2022 году". Стоит отметить, что фото с селекторных совещаний в Офисе президента Зеленский обычно не выставляет в "инсту", но в этот раз, возможно, он решил развенчать слухи о его "сейшельском отпуске".

Что не так с фото?

Дело в том, что президент опубликовал фото с одного из селекторных совещаний за 29 ноября прошлого года. Тогда на Банковой обсуждали улучшение эпидемической ситуации в Украине и противодействие новому штамму COVID-19 "Омикрон". Вот и фото оттуда.

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А теперь сравните – стрелочками указаны абсолютно идентичное положение каких-то мелочей.

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При этом в подтверждение "версии" президента о том, что он в Киеве, опубликовано сообщение, что сегодня на Банковой состоялось селекторное совещание, на котором президент поставил правительству задачу разработать программу выплаты 1 тыс. грн несовершеннолетним, которые вакцинировались от COVID-19. Примечательно, что на новом фото нет ни стакана с водой, ни других некоторых мелочей. При этом никто из ОПУ до сих пор официально не подтвердил и не опроверг слухи об "экзотическом отдыхе" Зеленского.

Реальный отдых Зеленского в Буковеле

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