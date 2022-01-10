Зеленський одним фото відповів на чутки про відпустку на островах

Главі держави та Єрмаку приписували відпочинок десь на курорті в Індійському океані

Зеленський відповів на чутки про свою відпустку. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленського опублікував робоче фото з Банкової, чим спростував чутки про його відпочинок на екзотичних островах в Індійському океані. Про це він написав у Instagram.

Він зазначив, що це перший робочий день у новому році.

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"Понеділок. Ранок. Банкова. Починаємо новий робочий тиждень у новому, 2022 році", – написав президент.

Звідки чутки про сейшельську відпустку Зеленського?

Блогер і політичний аналітик Карл Волох 9 січня у Facebook розганяв "зраду", мовляв, Зеленський із дружиною та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком нібито вирушили на курорт. А потім уточнив, що віп-туристи вирушили на Сейшели.

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"У мене інфа, що сьогодні МЗЧ із дружиною та Єрмаком вилетіли десь у бік Індійського океану – втомився "буковелити", бідолаха. Судячи з усього, МЗЧ вирушив на Сейшели. Завтра вранці дізнаємось точніше", – написав він, але в результаті сьогодні вранці Зеленський показав фото з Банкової, а не з островів.

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Звичайно, стверджувати ми не можемо, чи був відпочинок на островах, чи це дезінформація – офіційних підтверджень цьому не було.

Відпочинок Зеленського у Буковелі