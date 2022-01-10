Зеленський одним фото відповів на чутки про відпустку на островах

Президент Володимир Зеленського опублікував робоче фото з Банкової, чим спростував чутки про його відпочинок на екзотичних островах в Індійському океані. Про це він написав у Instagram.
Він зазначив, що це перший робочий день у новому році.
"Понеділок. Ранок. Банкова. Починаємо новий робочий тиждень у новому, 2022 році", – написав президент.
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Звідки чутки про сейшельську відпустку Зеленського?
Блогер і політичний аналітик Карл Волох 9 січня у Facebook розганяв "зраду", мовляв, Зеленський із дружиною та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком нібито вирушили на курорт. А потім уточнив, що віп-туристи вирушили на Сейшели.
"У мене інфа, що сьогодні МЗЧ із дружиною та Єрмаком вилетіли десь у бік Індійського океану – втомився "буковелити", бідолаха. Судячи з усього, МЗЧ вирушив на Сейшели. Завтра вранці дізнаємось точніше", – написав він, але в результаті сьогодні вранці Зеленський показав фото з Банкової, а не з островів.
Звичайно, стверджувати ми не можемо, чи був відпочинок на островах, чи це дезінформація – офіційних підтверджень цьому не було.
Відпочинок Зеленського у Буковелі
- Після Нового року глава держави вирушив до Карпати. Там Зеленський "несподівано" підселився до Коломойського. Бізнесмен одразу ж прокоментував такий збіг.
- Також Зеленський привітав з українцями Різдвом, спускаючись із гори на борді. Президент розмістив ролик, знятий під час спуску.