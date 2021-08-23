Влада
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Влада Лідери

Збитки від окупації Криму склали $ 100 млрд. Але це не єдина проблема – Шмигаль

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
23 серпня, 15:06
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Через дії окупантів на півострові погіршується екологія, а це вже проблема не тільки України, але і всього Чорноморського регіону
Окупація Криму - проблема не тільки України. Колаж "Сьогодні"
Окупація Криму - проблема не тільки України. Колаж "Сьогодні"

Потенційні збитки від окупації Криму Росією перевищують $ 100 млрд. У цю суму входять втрачені природні ресурси, активи держави, промисловість, а також негативні наслідки для людей, які страждають від політики країни-агресора.

Реклама

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час "Кримської платформи".

Читайте також:

Глава уряду зазначив також погіршення екології на півострові внаслідок його окупації. За його словами, через політику мілітаризації і викачування ресурсів півострів знаходиться на межі екологічної катастрофи.

"Питання екології – це питання безпечного життя українців на півострові і в цілому екологічних проблем для всього Чорноморського регіону. Будинок мільйонів українців перетворюється фактично у військову базу і режимний окупаційний об'єкт. Це ще раз свідчить про глобальність проблеми і загрозу не тільки для України, але і для наших європейських сусідів , – сказав він.

Що таке Кримська платформа?

Реклама

Влітку 2020 року президент України Володимир Зеленський почав шукати формат переговорного майданчика щодо деокупації півострова. У результаті МЗС розробив концепцію Кримської платформи.

Український МЗС під час кожної міжнародної зустрічі почав запрошувати країни приєднатися до платформи. У неї п'ять пріоритетів:

  1. Безпека, включно зі свободою мореплавства.
  2. Забезпечення ефективності санкцій проти РФ.
  3. Захист прав людини і міжнародного гуманітарного права.
  4. Захист освітніх, культурних і релігійних прав.
  5. Подолання негативного впливу окупації Криму на економіку і навколишнє середовище.

Також читайте інші новини по темі:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Влада
Показати ще
Влада
Дашборд
У тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

23 серпня 1991. Прийнято указ про заборону діяльності КПРС, жовто-синій прапор принесли до Верховної Ради…

Зануритись у той день
Опитування
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
610 випадків за добу
Докладніше
Влада
До зустрічі залишилося
дній
годин
хвилин
секунд
Візит Зеленського до Байдена у Вашингтон
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Опитування
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти