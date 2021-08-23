"Ми не визнаємо незаконну анексію Криму" – президент ЄС

Зараз позиція щодо Криму залишається на високому рівні серед міжнародного порядку денного

Іноземні лідери на саміті в Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Росією і буде продовжувати політику невизнання.

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Про це він сказав на установчому саміті "Кримської платформи" у Києві.

"Я тут присутній для того, щоб підтвердити незмінну позицію ЄС: ми не визнаємо незаконну анексію Криму і Севастополя Росією. Ми будемо продовжувати нашу політику невизнання цього і ми будемо далі виступати проти будь-яких порушень міжнародного права", – сказав Мішель.

Він підкреслив, що такі незаконні дії будуть нести загрозу довірі і світу.

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"Наша мета – зробити так, щоб незаконна анексія ніколи не стала легітимізованою", – додав Мішель.

Президент Європейської Ради додав, що позиція щодо Криму повинна залишатися на високому рівні серед міжнародного порядку денного.

Що думають про "Кримську платформу" політексперти

Політолог, директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко:

"Швидше за все, офіс "Кримської платформи" також займеться інформаційно-політичною активністю з метою поширення даних про спільні ініціативи і дії міжнародного співтовариства по деокупації Криму. Питаннями взаємодії України з міжнародними структурами та звільненням політичних в'язнів. Моніторингом дотримання міжнародного морського права".

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