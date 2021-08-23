"Ми не визнаємо незаконну анексію Криму" – президент ЄС

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Росією і буде продовжувати політику невизнання.
Про це він сказав на установчому саміті "Кримської платформи" у Києві.
"Я тут присутній для того, щоб підтвердити незмінну позицію ЄС: ми не визнаємо незаконну анексію Криму і Севастополя Росією. Ми будемо продовжувати нашу політику невизнання цього і ми будемо далі виступати проти будь-яких порушень міжнародного права", – сказав Мішель.
Олена Зеленська з білосніжному костюмі провела в Києві саміт перших леді та джентльменів (фото)
Він підкреслив, що такі незаконні дії будуть нести загрозу довірі і світу.
"Наша мета – зробити так, щоб незаконна анексія ніколи не стала легітимізованою", – додав Мішель.
Президент Європейської Ради додав, що позиція щодо Криму повинна залишатися на високому рівні серед міжнародного порядку денного.
Що думають про "Кримську платформу" політексперти
Політолог, директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко:
"Швидше за все, офіс "Кримської платформи" також займеться інформаційно-політичною активністю з метою поширення даних про спільні ініціативи і дії міжнародного співтовариства по деокупації Криму. Питаннями взаємодії України з міжнародними структурами та звільненням політичних в'язнів. Моніторингом дотримання міжнародного морського права".
Раніше ми писали:
- президент Володимир Зеленський заявляв: "Що можна зробити з окупацією Криму? Потрібно бити в дзвони. Для цього потрібно, щоб була дзвіниця, були руки. До "Кримської платформи" не було дзвони, а ось люди і руки були і є. Але покажіть, будь ласка, в які дзвони їм бити, крім постів в фейсбуці: "Наш Крим шкода, але ми повернемося"? Тому тепер буде "Кримська платформа", яка кожну кримську тему буде робити загостреною і актуальною, бити саме в той дзвін, про який я сказав".
- спроби створити міжнародний майданчик для обговорення теми незаконної анексії півострова робилися ще за президентства Петра Порошенка. У 2016 році він анонсував запуск формату "Женева плюс", який повинен був займатися саме цим питанням. Однак ініціатива так і не була втілена в життя.