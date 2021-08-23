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Крим разом з Україною має стати частиною Європи – Зеленський

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
23 серпня, 13:18
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Сьогодні в Києві проходить перший саміт "Кримської платформи" – Володимир Зеленський зробив кілька важливих заяв
Президент України. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент України. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна робитиме все можливе, щоб повернути Крим, і щоб півострів разом з Україною став частиною Європи. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на саміті "Кримської платформи".

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"Україна, і я особисто буду робити все можливе, щоб повернути Крим, щоб Крим разом з Україною став частиною Європи. Для цього ми будемо використовувати всі можливі політичні, юридичні, перш за все, дипломатичні засоби", – сказав Зеленський.

Потрібні дієві кроки партнерів для повернення півострова

За його словами, Україна самотужки ніколи не зможе повернути анексований РФ півострів Крим, тому необхідні дієві кроки всіх її партнерів для повернення півострова.

"Ми усвідомлюємо, що самотужки наша незалежна країна, Україна, ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні і підтримка на новому рівні питання деокупацію українського півострова. Сьогодні необхідні подальші дієві кроки для звільнення Криму, наші спільні зусилля змогли б позбутися від збройної агресії і зупинити агресію на тимчасово окупованих територіях, і це не тільки Крим – це і тимчасово окуповані території українського Донбасу", – сказав Зеленський.

Питання Криму не повинен зникнути

Питання анексованого РФ Кримського півострова не повинен зникнути з міжнародного порядку денного в найближчі роки.

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"Ми не проводимо цей саміт заради чергового саміту. Питання Криму не повинен зникнути з міжнародного порядку денного ще сім років. Тому ми пропонуємо вже сьогодні зосередитися на практичній роботі і координації зусиль по дуже конкретних питань, серед них, перш за все, посилення санкцій, і захист прав людини, і подолання екологічних та економічних наслідків окупації, забезпечення свободи навігації в Чорному і Азовському морях ", – сказав Зеленський на установчому саміті Кримської платформи в Києві в понеділок.

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Він закликав країни визначити своїх уповноважених представників, які будуть підтримувати зв'язок зі створеним офісом Кримської платформи і координувати його роботу.

"Кримська платформа повинна стати центром вироблення і прийняття ключових міжнародних рішень про Крим. З сьогоднішнього дня ми, фактично, починаємо зворотний відлік часу до звільнення нашої землі, українського півострова, і цілком можливо, що 23 серпня 2021 року увійде в історію як день початку деокупацію АР Крим і міста Севастополь. Окупація півострова Крим почалася в Москві, деокупацію Криму точно ми почнемо в Києві", – підкреслив Зеленський.

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