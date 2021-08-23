Крым вместе с Украиной должен стать частью Европы – Зеленский

Сегодня в Киеве проходит первый саммит "Крымской платформы" – Владимир Зеленский сделал несколько важных заявлений

Президент Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина будет делать все возможное, чтобы вернуть Крым, и чтобы полуостров вместе с Украиной стал частью Европы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на саммите "Крымской платформы".

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"Украина, и я лично буду делать все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы. Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические, прежде всего, дипломатические средства", – сказал Зеленский.

Нужны действенные шаги партнеров для возвращения полуострова

По его словам, Украина в одиночку никогда не сможет вернуть аннексированный РФ полуостров Крым, поэтому необходимы действенные шаги всех ее партнеров для возращения полуострова.

"Мы осознаем, что наедине наша независимая страна, Украина, никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне и поддержка на новом уровне вопроса деоккупации украинского полуострова. Сегодня необходимы дальнейшие действенные шаги для освобождения Крыма, наши общие усилия смогли бы избавиться от вооруженной агрессии и остановить агрессию на временно оккупированных территориях, и это не только Крым – это и временно оккупированные территории украинского Донбасса", – сказал Зеленский на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в понедельник.

Вопрос Крыма не должен исчезнуть

Вопрос аннексированного РФ Крымского полуострова не должен исчезнуть с международной повестки дня в ближайшие годы.

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"Мы не проводим этот саммит ради очередного саммита. Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня еще семь лет. Потому мы предлагаем уже сегодня сосредоточиться на практической работе и координации усилий по очень конкретным вопросам, среди них, прежде всего, усиление санкций, и защита прав человека, и преодоление экологических и экономических последствий оккупации, обеспечение свободы навигации в Черном и Азовском морях", – сказал Зеленский.

Он призвал страны определить своих уполномоченных представителей, которые будут поддерживать связь с созданным офисом Крымской платформы и координировать его работу.

"Крымская платформа должна стать центром выработки и принятия ключевых международных решений о Крыме. С сегодняшнего дня мы, фактически, начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, украинского полуострова, и вполне возможно, что 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации АР Крым и города Севастополь. Оккупация полуострова Крым началась в Москве, деоккупацию Крыма точно мы начнем в Киеве", – подчеркнул Зеленский.

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