Власть
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Убытки от оккупации Крыма составили $100 млрд. Но это не единственная проблема – Шмыгаль

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
23 августа, 15:06
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Из-за действий оккупантов на полуострове ухудшается экология, а это уже проблема не только Украины, но и всего Черноморского региона
Оккупация Крыма - проблема не только Украины. Коллаж "Сегодня"
Оккупация Крыма - проблема не только Украины. Коллаж "Сегодня"

Потенциальные убытки от оккупации Крыма Россией превышают $100 млрд. В эту сумму входят утраченные природные ресурсы, активы государства, промышленность, а также негативные последствия для людей, страдающих от политики страны-агрессора.

Реклама

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время "Крымской платформы".

Читайте также:

Глава правительства отметил также ухудшение экологии на полуострове в результате его оккупации. По его словам, из-за политики милитаризации и выкачивания ресурсов полуостров находится на грани экологической катастрофы.

"Вопросы экологии – это вопросы безопасной жизни украинцев на полуострове и в целом экологических проблем для всего Черноморского региона. Дом миллионов украинцев превращается фактически в военную базу и режимный оккупационный объект. Это еще раз свидетельствует о глобальности проблемы и угрозу не только для Украины, но и для наших европейских соседей", – сказал он.

Что такое Крымская платформа?

Реклама

Летом 2020 года президент Украины Владимир Зеленский начал искать формат переговорной площадки по деоккупации полуострова. В итоге МИД разработал концепцию Крымской платформы.

Украинский МИД во время каждой международной встречи начал приглашать страны присоединиться к платформе. У нее пять приоритетов:

  1. Безопасность, включительно со свободой мореходства.
  2. Обеспечение эффективности санкций против РФ.
  3. Защита прав человека и международного гуманитарного права.
  4. Защита образовательных, культурных и религиозных прав.
  5. Преодоление негативного влияния оккупации Крыма на экономику и окружающую среду.

Также читайте другие новости по теме:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Власть
Показать еще
Власть
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

23 августа 1991. Принят указ о запрете деятельности КПСС, желто-синий флаг принесли в Верховную Раду…

Погрузиться в тот день
Опрос
Курс валют
Курс доллара на выходные
Узнать
COVID-19 в Украине
610 случаев за сутки
Подробнее
Власть
До встречи осталось
дней
часов
минут
секунд
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Опрос
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять