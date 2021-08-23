Деокупация полуострова – 6 вопросов о том, что такое "Крымская платформа" и почему ее так боится Россия

"Сегодня" узнали, какие конкретные шаги будут предприниматься для возвращения Крыма после того, как завершатся протокольные встречи саммита, организованного по инициативе Украины

Крымская платформа - самый масштабный международный проект, начавшийся по инициативе Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

С 23 по 24 августа в Киеве пройдет саммит "Крымской платформы", который уже сейчас называют самым масштабным международным событием, организованным по инициативе Украины. Свое участие в мероприятии подтвердили делегации 45 государств, а также представители НАТО, Европейского Союза и ПАСЕ.

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Но саммит – лишь старт проекта. По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы, в канун встречи на базе представительства президента в Автономной Республике Крым откроется отдельная служба по обеспечению деятельности "Крымской платформы".

Этот факт по сути является ответом скептикам, утверждавшим, что "Крымская платформа" – формальное мероприятие, а большинство стран, приглашенных на саммит КП, его попросту проигнорировало.

"Сегодня" решили коротко разобраться, что такое "Крымская платформа", какая в ней роль саммита и почему все это в совокупности можно считать прорывом Украины во внешней политике.

Зачем вообще нам "Крымская платформа"?

Главная цель – вернуть Крым в состав Украины.

Вторая цель – служить постоянным напоминанием России и ее симпатикам, что Крым – украинский, и он аннексирован незаконно.

У Крымской платформы есть и другие задачи:

следить за нарушением прав человека в Крыму, защищать общественных активистов, журналистов, обычных людей от прессинга со стороны властей России;

помогать устроиться в Украине тем крымчанам, которые решили переехать: это вопросы работы, жилья, социальной поддержки;

координировать все вопросы, касающиеся Крыма, с международными общественными организациями и правительственными структурами разных стран.

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Еще одну цель называет Игорь Жовква:

"Мониторинг политической и социально-экономической ситуации в Крымской автономии. В том числе сбор информации о наращивании и скоплении военного контингента Российской Федерации на территории автономии".

Обобщая: "Крымская платформа" будет напоминанием для всех, что Крым – это Украина. Он не российский.



Так ведь и так все знают, что Крым – это Украина. Зачем нам плодить разные проекты?

Дело в том, что Украина после 2014 года почему-то "затихла" в крымском вопросе. Вот по Донбассу есть "нормандский формат", Минские соглашения, Трехсторонняя контактная группа.

А что есть по Крыму? Ничего. Более ста стран мира признали уже в 2014 году, что аннексия Крыма была незаконной. Эти страны сейчас молчат. Ну а что они должны говорить, если молчит сама Украина?

Своим молчанием Украина словно бы признает поражение. То, что она смирилась с аннексией Крыма. Хотя о том, что Крым – это Украина, хорошо бы всем постоянно напоминать.

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О том же рассказывает "Сегодня" Владимир Зеленский – в эксклюзивном интервью:

"Все делали вид, что такого вопроса нет. Когда Украина поднимала этот вопрос, все говорили: да, мы понимаем, мы сохраняем санкционную политику. По крымскому вопросу вот пример, как я это увидел. Когда у нас было первое заседание "Нормандской четверки", была подготовка к agenda этой встречи, мне сказали, что этого вопроса не будет на встрече "Нормандской четверки". А почему не будет? Так его никогда не было! Тогда я спросил: а где он есть? Где эта agenda, данный круглый стол, эти люди, где все эти сто стран, поддерживающих Украину и не признающих аннексию, оккупацию Крыма? Они все есть, но инициатива не может быть постоянно от них. Это чисто наш, украинский вопрос... И этот вопрос, поверьте мне, за границей Украина раньше не поднимала!"

Владимир Зеленский – в интервью "Сегодня" – отметил: никто всерьез не занимался вопросом Крыма. Отсюда – идея саммита / Фото: president.gov.ua

По словам Владимира Зеленского, именно это послужило поводом для запуска "Крымской платформы". Потом идея превратилась в конкретный план действий.

"Мне предложили формат – раз в год мы встречаемся. Я сказал: нет, это так не работает, – продолжает Зеленский. – Потому что я точно знаю, как работает Трехсторонняя контактная группа по Донбассу. Она работает раз в две недели или раз в неделю – и дает результат. Результат есть, пусть даже не такой, как хочется. Нам нужна ежедневная работа, нужен офис "Крымской платформы", нужно туда привлекать наших партнеров, нужен фонд, нужно смотреть, где наши пленные, искать их, защищать журналистов, защищать крымское общество. Когда люди приезжают из Крыма – находить им квартиры, дома, работу. Кто этим будет заниматься? С этого все началось".

А что с саммитом? Правда ли, что этот саммит – скучная формальность?

Нет, не формальность. По сути, саммит – способ продемонстрировать России, что мировое сообщество не признает "крымнаш", что вместе с Украиной незаконную аннексию Крыма осуждает большинство стран мира.

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С другой стороны, саммит – еще и повод напомнить этим странам, что в 2014-2015 годах они обязались поддерживать Украину в вопросе Крыма.

По словам Игоря Жовквы, на саммите будет принят ряд важных документов. В контексте "Крымской платформы" их можно считать рамочными. Ну, например, в каждой стране, которая примет участие в саммите, будет представительство ("точка входа") для "Крымской платформы".

Почему так мало стран представлено на "Крымской платформе". Где там президенты, главы правительств?

Стран вовсе не мало. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на днях сообщил, что в саммите "Крымской платформы" примут участие 44 страны. Позднее стало известно о том, что список участников еще больше расширился.

Причем 14 стран примут участие на самом высоком уровне – президенты, главы правительств.

Президенты приедут из таких стран:

Латвия

Литва

Эстония

Польша

Словакия

Венгрия

Молдова

Словения

Финляндия

Также будет участвовать президент Евросоюза.

Главы правительств приедут из таких стран:

Грузия

Румыния

Хорватия

Швеция

Главы парламентов приедут из Чехии и Швейцарии.

Эти страны прислали на саммит "Крымской платформы" своих министров иностранных дел:

Турция

Франция

Германия

Испания

Италия

Бельгия

Австрия

Нидерланды

Люксембург

Ирландия

Дания

Болгария

Черногория

Северная Македония

А эти страны – министров обороны: Великобритания, Португалия.

Еще семь стран будут представлены на уровне послов:

Новая Зеландия

Мальта

Япония

Австралия

Кипр

Канада

Греция

США присылают на саммит специального представителя. Его должности – посланник президента США, министр транспорта.

Также примут участие:

три международные организации;

Европейская комиссия, которую будет представлять Валдис Домбровскис;

НАТО – организацию представит заместитель генсекретаря альянса;

Совет Европы в лице генерального секретаря;

ГУАМ – от объединения будет генеральный секретарь.

За все 30 лет независимости в Киеве едва ли вспомнят мероприятие такого высокого уровня.

Ангела Меркель не приняла участие в "Крымской платформе". Но прислала министра иностранных дел. И сама побывала в Киеве как раз накануне саммита / Фото: president.gov.ua

Почему же тогда все говорят, что Крымская платформа – это провал?

Это самый интересный вопрос. Дело в том, что проведением саммита очень недовольна Россия. И она продолжает раскручивать негатив о саммите, в том числе через пророссийские медиа в нашей стране. Ну, например, любимый вопрос – где там Ангела Меркель, где Джо Байден?

При этом Россия видит в "Крымской платформе" угрозу для себя. Это выражается и в мягкой риторике. Например, спикер МИДа РФ Мария Захаровав интервью Газета.Ру давит на конструктив:

"Вместо того, чтобы ехать в Киев для того, чтобы участвовать в "Крымской платформе", намного эффективнее было бы поехать непосредственно в Крым… Вот эта задача, мне кажется, для них будет сложной. Потому что это главный вопрос, который возникает: если вы говорите о Крыме, почему вы там ни разу не были?"

И в более жесткой – МИД РФ уже заявил, что "зафиксирует" позицию стран – участниц саммита "Крымской платформы" и "сделает соответствующие выводы".

Участников саммита действительно могло быть и больше. Это, как и прессинг со стороны России, подтвердил в интервью "Сегодня" Владимир Зеленский:

"Да, будет сложно, так как Россия в данный момент делает абсолютно все, чтобы к нам не приезжали. Многие лидеры стран очень боятся. Я даже не хочу говорить, кто боится, – вы увидите", – говорит президент.

Но то, что Россия сильно нервничает, означает, что "Крымская платформа" вовсе не провал. И тут как раз украинская власть попала в яблочко.

Был бы это на самом деле провал – Россия просто не обратила бы на происходящее внимания. Фактически "Крымская платформа" – это новое направление в украинской внешней политики. И это авторитет страны на международной арене.

Саммит закончится – и все затихнет?

Видимо, нет. Слово опять Владимиру Зеленскому:

"Крымская платформа" – это организация, маленькая пока. И это первый саммит. Точно, что она не закончится этим саммитом".

Что думают о "Крымской платформе" политические эксперты?

Политолог, директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко:

"Скорее всего, офис "Крымской платформы" также займется информационно-политической активностью с целью распространения данных о совместных инициативах и действиях международного сообщества по деоккупации Крыма. Вопросами взаимодействия Украины с международными структурами и освобождением политических заключенных. Мониторингом соблюдения международного морского права".

Политолог Владимир Фесенко отмечает, что "Крымская платформа" займется еще одним больным вопросом – мониторингом соблюдения Россией морского права



Ранее президент Владимир Зеленский заявлял: "Что можно сделать с оккупацией Крыма? Нужно бить в колокола. Для этого нужно, чтобы была колокольня, были руки. До "Крымской платформы" не было колокола, а вот люди и руки были и есть. Но покажите, пожалуйста, в какие колокола им бить, кроме постов в фейсбуке: "Наш Крым жаль, но мы вернемся"? Поэтому теперь будет "Крымская платформа", которая каждую крымскую тему будет делать обостренной и актуальной, бить именно в тот колокол, о котором я сказал".

23 августа Верховная Рада Украины проводит внеочередное заседание, на котором будет принято обращение к международным организациям, правительствам и парламентам иностранных государств об усилении сотрудничества в рамках "Крымской платформы" для противодействия агрессии РФ.

Напомним также, что попытки создать международную площадку для обсуждения темы незаконной аннексии полуострова предпринимались еще при президентстве Петра Порошенко. В 2016 году он анонсировал запуск формата "Женева плюс", который должен был заниматься именно этим вопросом. Однако инициатива так и не была воплощена в жизнь.

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