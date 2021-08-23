"Мы не признаем незаконную аннексию Крыма" – президент ЕС

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и будет продолжать политику непризнания.
Об этом он сказал на учредительном саммите "Крымской платформы" в Киеве.
"Я здесь присутствую для того, чтобы подтвердить неизменную позицию ЕС: мы не признаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Мы будем продолжать нашу политику непризнания этого и мы будем дальше выступать против любых нарушений международного права", – сказал Мишель.
Он подчеркнул, что такие незаконные действия будут нести угрозу доверию и миру.
"Наша цель – сделать так, чтобы незаконная аннексия никогда не стала легитимизированной", – добавил Мишель.
Президент Европейского Совета добавил, что позиция относительно Крыма должна оставаться на высоком уровне среди международной повестки дня.
Что думают о "Крымской платформе" политэксперты
Политолог, директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко:
"Скорее всего, офис "Крымской платформы" также займется информационно-политической активностью с целью распространения данных о совместных инициативах и действиях международного сообщества по деоккупации Крыма. Вопросами взаимодействия Украины с международными структурами и освобождением политических заключенных. Мониторингом соблюдения международного морского права".
Ранее мы писали:
- президент Владимир Зеленский заявлял: "Что можно сделать с оккупацией Крыма? Нужно бить в колокола. Для этого нужно, чтобы была колокольня, были руки. До "Крымской платформы" не было колокола, а вот люди и руки были и есть. Но покажите, пожалуйста, в какие колокола им бить, кроме постов в фейсбуке: "Наш Крым жаль, но мы вернемся"? Поэтому теперь будет "Крымская платформа", которая каждую крымскую тему будет делать обостренной и актуальной, бить именно в тот колокол, о котором я сказал".
- попытки создать международную площадку для обсуждения темы незаконной аннексии полуострова предпринимались еще при президентстве Петра Порошенко. В 2016 году он анонсировал запуск формата "Женева плюс", который должен был заниматься именно этим вопросом. Однако инициатива так и не была воплощена в жизнь.