Оголений, бурштиновий чи наколотий на інтимній частині тіла – як зображають Порошенка, який їде до України

П'ятий президент надихає українців на створення народної творчості

Петро Порошенко надихає на створення нових форм мистецтва/Колаж "Сьогодні"

До повернення до України Петра Порошенка залишаються лічені дні і країна знову чекає чергового гучного політшоу. Оголошення підозри у держзраді п'ятому президентові України і нині народному депутату Петру Порошенку розділило країну на два табори. Прибічники намагаються підтримати свого гетьмана. Противники – всіляко звинувачують політика та наполягають на жорсткому покаранні. Іноді обидва табори висловлюють свої погляди вкрай оригінальним способом. Сайт "Сьогодні" зібрав найяскравіші приклади народної творчості, пов'язані з особистістю Петра Порошенка.

Татуювання на сідниці

Харків'янин Євген Івашко, який раніше відзначився тим, що набив на лобі "Кернес живий", знову наважився на наколку. Цього разу він вирішив зафіксувати на своєму тілі портрет Петра Порошенка. В Instagram чоловік показав процес створення малюнка.

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Майстер наніс ескіз, на якому політика зображено за ґратами, а внизу додав напис: "У в'язниці зараз макарони". Місце для картини Івашко вибрав пікантне. Замість того, щоб "поселити" колишнього главу держави на руку або хоча б спину, він відвів йому ділянку на своїй лівій сідниці.

Мешканець Харкова увіковічив Петра Порошенка на своїй сідниці / Скріншот із Instagram

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Також додав, що тату битимуть у кілька сеансів. Дороблять роботу 17 січня. Якраз до дати обіцяного повернення Порошенка до України.

Незважаючи на епатаж вчинку, Івашко не перший, хто наважився намалювати на собі Петра Олексійовича. 2017 року портретом на боці похвалився житель Волгограда.

Тату з Петром Порошенком на тілі росіянина / Фото: www.tattooed.in.ua

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Від репу на студії до вуличних музикантів

11 січня інтернет підірвала пісня про повернення до Києва Петра Порошенка. Музикант та публіцист Володимир Завгородній виконав речитатив із закликом зустрічати політика "всім світом". "Будем его встречать, в толпе узнаем, и отыщем", – каже співак у своєму треку.

Відео знято у студії звукозапису та вже встигло набрати понад 35 тисяч переглядів.

Але не всі пишуть ексгарантові хвалебні оди. На просторах YouTube гуляють відео вуличного музиканта з гітарою, який у своїх текстах критикує ситуацію в країні та висміює тодішнє керівництво. Дата публікації відео – Приблизно два роки тому.

Ось куплет із антипорошенківської пісні:

"Ой ти, Петя-петушок, петушок, кучерява головка

Підняв ціни ти на все дуже швидко й ловко.

Ой ти, Петя-петушок, петушок, чарівні цимбали

Обіцяв ти нам Європу, не туди попали".

Картина за 2,5 тисячі доларів

Про Порошенка не лише співали, а й малювали гаранта. Відома журналістка Світлана Крюкова виставила на аукціон полотно під назвою "Петро вже п'ятий", де Петро Олексійович постає в образі персонажа картин епохи Відродження. Він повністю оголений сидить на арці з живих квітів в оточенні кучерявих янголів із крилами. У руці тримає надкушену цукерку. А на тлі видніється райський пляж із пальмами.

Картину виставили на аукціон. Стартова ціна була 600 у.о. У результаті її забрали з молотка за 2,5 тисячі доларів. Щасливим володарем шедевру став політолог Дмитро Раїмов.

Картина "Петро вже п'ятий" та її власник / Колаж "Сьогодні"

Святий Петро та його сім'я

2016 року в соцмережах усі ріпостили фреску, на якій всі персонажі надто вже були схожі на членів родини Порошенка. Сам Петро Олексійович, ймовірно, стоїть праворуч у помаранчевому хітоні. Фото вперше опублікував журналіст Юрій Касьянов. Ймовірно, воно було зроблено у прибудинковому храмі п'ятого президента.

Фреска з персонажами, схожими на членів родини Порошенко / Фото: Юрій Касьянов

"Обличчя корупції" з обгорток Roshen

2019 року українські художники Дар'я Марченко та Даніель Грін реалізували творчий задум відтворити портрет Порошенка з незвичайних матеріалів. Вони поєднали на полотні фантики з-під цукерок фабрики Roshen та 4 тисячі гільз, зібраних у зоні бойових дій на Донбасі. Творіння назвали "Обличчя корупції".

Арт-об'єкт із фантиків фірмових цукерок компанії Порошенка / Фото: REUTERS, Valentyn Ogirenko

Бурштиновий погляд для високих кабінетів

Збирають лик "Петра п'ятого" й зі звичніших матеріалів. Наприклад, природного бурштину. Майстри із Рівного виготовляють портрети чиновників на замовлення. Ціна залежить від розміру та стартує від 760 гривень за найменший. Полотно практично на всю стіну можна замовити за 20 тисяч гривень. Термін виконання замовлення – у середньому тиждень.

"Бурштинове каміння на фоні і відкритих місцях. Лінії прокидаються бурштиновим піском. Площини між ними засипаються бурштинової крихтою", – йдеться на сайті підприємства.

У телефонній бесіді журналісту "Сьогодні" розповіли, що здебільшого беруть картини з Порошенком розміром 30 x 40, щоб повісити у робочий кабінет чи на подарунок. Але такі замовлення бувають не часто. Куди більший попит мають портрети Тараса Шевченка та інших письменників.

Ціни на портрет ручної роботи із натурального бурштину / Колаж "Сьогодні"

Бронзове погруддя на робочий стіл

Умільці з Кропивницького пропонують придбати бюст Петра Порошенка із бронзовим покриттям. В описі технології виробництва вказують: на воскову модель наноситься мідь завтовшки 2-3 міліметри, віск виплавляється за певної температури і бюст бронзується. Таку статуетку можна придбати онлайн за 910 гривень.

Погруддя Петра Порошенка за 910 гривень / Фото: crafta.ua

Політична матрьошка

Також раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що у сувенірних лавках Києва пропонують матрьошки з обличчями політиків. За ними навіть можна вивчати історію України: найбільша фігурка нинішнього президента України Володимира Зеленського. За ним у хронологічному порядку обійманої посади сидять матрьошки Петра Порошенка, Віктора Ющенка та Леоніда Кучми. Щоправда, Віктора Януковича із цієї історії викреслили. За такий креатив просять 700 гривень за велику та 500 – за маленьку фігурку.

Сувенірна банкнота

Для тих, хто хоче отримати символічний презент із Петром Порошенком, продаються сувенірні купюри номіналом дві гривні. Ціна такої банкноти у 35 разів більша – 70 гривень. На ній значиться дата – 2020 рік.