Призначайте на 17-те! Порошенко зібрався до суду, але без кайданків

П'ятий президент України Петро Порошенко після прильоту готовий з'явитися до Печерського суду для обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомили його адвокати Ігор Головань та Ілля Новіков.
"Вимагаємо від судді призначити судове засідання на 17 січня, щоб забезпечити Порошенку після прибуття в Україну участь у засіданні. Жодних підстав для примусової доставки до суду чи затримання не існує. Він готовий добровільно прибути до суду", – сказав Головань.
Ігор Головань також зазначив, що Печерський районний суд Києва дозволив затримати Порошенка з метою примусової доставки на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу.
Водночас Новіков зазначив, що Порошенко повернеться 17 січня о 09:00 літаком, який приземлиться в аеропорту Києва ім. Сікорського.
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Також адвокат наголосив, що лідер "Європейської солідарності" повертається добровільно, він не перебуває у розшуку.
У чому підозрюють Порошенка
- Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР".
- 17 грудня вдень слідчі бігли за машиною Порошенка, сподіваючись вручити йому повістку. За кілька годин політика помітили у міжнародному аеропорту Києва. А 18 грудня він повідомив, що вирушив у давно запланований дипломатичний візит за кордон
- Поки у п'яти уповноважених органах вирішують долю політика та бізнесмена Петра Олексійовича, він сам роздає інтерв'ю за кордоном. Він розповів, що заради допиту у Державному бюро розслідувань не збирався ламати свій графік закордонних поїздок як державного діяча.
- Сам Порошенко 21 грудня записав відео, в якому озвучив терміни свого повернення в Україну. Наразі він перебуває у Варшаві (Польща), де зустрічається з польськими та європейськими політиками.
- Президент Володимир Зеленський, коментуючи справу Порошенка, не вважає, що це якось впливатиме на ситуацію всередині держави. Він також зазначив, що згодом люди все зрозуміють.
- 6 січня Печерський суд Києва наклав арешт на все майно Порошенка за клопотанням прокурорів, які не дочекалися відповіді на свої запитання. Порошенко після арешту його майна свою реакцію опублікував на своїх сторінках у соцмережах.
- 12 січня Порошенко підтвердив, що 17 січня повернеться в Україну з Варшави (Польща), та попередив владу, щоб його не лякали арештом.