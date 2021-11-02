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У Зеленському сидить Порошенко: у центрі Києва продають кумедні матрьошки політиків (фото, відео)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
2 листопада, 15:48
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Рік тому попит на такий сувенір був дуже високий
Такий сувенір з'явився два роки тому / Колаж "Сьогодні"
Такий сувенір з'явився два роки тому / Колаж "Сьогодні"

У центрі Києва на Хрещатику можна придбати незвичайний набір політичних матрьошок. Набір зібрав усіх президентів України, крім біглого Віктора Януковича (2010-2014 роки правління).

Попит

Продавець сувенірів розповів, що всередині матрьошки Зеленського знаходиться матрьошка Петра Порошенка (2014-2016 роки), Віктора Ющенко (2005-2010 роки), Леоніда Кучми (1994-2005 роки) та Леоніда Кравчука (1991-1994 роки). А от Януковича немає, бо, як сказав продавець, "він не досидів свій термін до кінця".

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Ціна великої матрьошки 700 грн, але продавець готовий віддати і за 600 гривень. Маленького Зеленського продає за 500 гривень.

"У перший рік президентства Зеленського всі розкупили іноземці. Зараз попит уже менший", – сказав продавець.

Сувеніри

Українці вміють вигадувати незвичайні сувеніри.

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  • Наприклад, у селі Верхня Сироватка Сумської області продають повітря у консервних банках.
  • А сімейна пара з Києва вигадала сувеніри, що проростають. З олівців або листівок, які вони виготовляють, можна виростити овочі та квіти.
  • У Росії ж нічого кращого не придумали, як до Чемпіонату світу з футболу у 2018 році випустити матрьошки з червоним свистком у роті. Неоднозначний атрибут у ту ж мить викликав жваве обговорення у соцмережах.

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