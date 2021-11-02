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В Зеленском сидит Порошенко: в центре Киева продают забавные матрешки политиков (фото, видео)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
2 ноября, 15:48
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Год назад спрос на такой сувенир был очень высокий
Такой сувенир появился два года назад / Коллаж "Сегодня"
Такой сувенир появился два года назад / Коллаж "Сегодня"

В центре Киева на Крещатике можно приобрести весьма необычный набор политических матрешек. Набор собрал всех президентов Украины, кроме беглого Виктора Януковича (2010-2014 годы правления).

Спрос

Продавец сувениров рассказал, что внутри матрешки Зеленского находится матрешка Петра Порошенко (2014-2016 годы президентства), Виктора Ющенко (2005-2010 годы), Леонида Кучмы (1994-2005 годы) и Леонида Кравчука (1991—1994 годы). А вот Януковича нет, потому, что, как сказал продавец, "он не досидел свой срок до конца".

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Цена большой матрешки 700 грн, но продавец готов отдать и за 600 гривен. Маленького Зеленского продает по 500 гривен.

"В первый год президентства Зеленского все раскупили иностранцы. Сейчас спрос уже меньше",- сказал "Сегодня" продавец.

Сувениры

Украинцы умеют придумывать необычные сувениры.

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  • Например, в селе Верхняя Сыроватка Сумской области продают воздух, закатанный в консервные банки.
  • А семейная пара из Киева придумала прорастающие сувениры. Из карандашей или открыток, которые они изготавливают, можно вырастить овощи и цветы.
  • В России же ничего лучше не придумали, как к Чемпионату мира по футболу в 2018 году выпустить матрешки с красным свистком во рту. Неоднозначный атрибут тут же вызвал оживленное обсуждение в соцсетях.

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