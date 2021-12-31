Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🎙 Слухаємо звуки зими Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу 🎄 Що зміниться з 1 січня 🍾 Підсумки року 2021
СЬОГОДНІ Влада Кулуари

"Хотіла подивитися на Садового": помічниця Гарбарука пояснила "голу сукню"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 грудня, 22:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Христина Тишкун зізналася, що насправді не є помічницею Гарбрука
Зліва направо: Гарбарук, Тишкун та Садовий. Колаж "Сьогодні"
Зліва направо: Гарбарук, Тишкун та Садовий. Колаж "Сьогодні"

Христина Тишкун, через наряд якої звільнився Ігор Гарбарук з посади заступник міністра освіти, пояснила, що вона не чиновниця і не була на офіційному заході, а тому могла собі дозволити вдіти відверту сукню. Про це вона розповіла в ефірі 1+1.

Вона пояснила, що насправді не є помічницею Гарбрука.

Реклама

"Хочу одразу розставити крапки над "і". Я не є держслужбовцем, я — не працівник Міністерства освіти і не державний службовець. До Львова я їхала не на офіційний візит і ніколи не була помічницею заступника міністра. Ми з Ігорем Миколайовичем працювали над спільним проєктом , він був головним ідеологом цього проєкту та куратором. Я була пов'язана з цим проектом з боку медійності та комунікації, а не як його помічник", – розповіла Тишкун.

Дівчина наголосила, що поїхала до Львова на зустріч із друзями і не брала участі у жодних переговорах між чиновниками, а скандальне фото зробила через мера Львова.

"Скажу чесно, хотіла подивитися на Андрія Івановича (мера Львова Садового. – Ред.), він мені завжди імпонував, він мені цікавий як особистість, як професіонал своєї справи. Хотіла познайомитись та зробила фото", – розповідає Тишкун.

Реклама

При цьому вона усвідомлює "вульгарність" сукні, але називає своє вбрання протестом.

"Мене хвилює з точки зору гендерної нерівності та проявів сексизму, з яким я стикаюся постійно. Мене оцінюють за мій зовнішній вигляд… Я просто одягла сукню", – каже Христина і додала, що отримала багато хейту та погроз.

Що за скандал із сукнею

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

30 611

захворіло за тиждень в Україні

-23%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти