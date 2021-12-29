Скандал із заступником міністра та його помічницею – реакція колишньої дружини-сексолога

Анастасія Матюшевська стала на бік колишнього чоловіка та врахувала свій професійний обов'язок

Справа Ігорь Гарбарук і Кристина Тишкун - справа екс-супруга Матюшевская Анастасія / Фото: Колаж: Сьогодні

Ексдружина вже колишнього заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука Анастасія Матюшевська, як професійний сексолог, вирішила утриматися від коментарів щодо скандалу з його помічницею. Подробиці вона розповіла агенції УНІАН .

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи була правильна реакція суспільства на фотографії, вона сказала, що не може це прокоментувати.

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"Як сексолог і психотерапевт я не коментуватиму цей випадок, тому що я є екс-дружиною і матір'ю дочки Ігоря. Одне скажу: Я за нього цілком! Він людина честі, гідності і вищого ступеня професіоналізму. Я не готова коментувати це взагалі. Спирайтеся на те, що Ігор Миколайович є людиною честі", – розповіла Матюшевська.

У той же час, на Facebook вона прокоментувала ситуацію і висловила своє співчуття, що так усе сталося, на що Гарбарук подякував їй за підтримку.

"Мені дуже шкода, що велика кількість людей через свою життєву розлюченість злість розміщують не розбираючись. Дуже шкода, що пошук приводів важливіший, ніж опора на результати минулого, мотиви для майбутнього, вчинки сьогоднішнього. Ти – талант! Незаслужені та несправедливі звинувачення. Ти на своєму місці та твоїй компетенції можна позаздрити багатьом. А всі кривдники нехай "їдять м'ясо без солі та приправ весь рік" – бажаю під Новий рік. Я за тебе!" – написала вона.

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Що відомо про екс-дружину

Раніше Матюшевська працювала event-директором однієї з відомих мереж ресторанного бізнесу в Україні, але пізніше перекваліфікувалася на сексолога та психотерапевта. На цей момент практикуючий Гештальт-психотерапевт, сексолог, сертифікований спеціаліст із Сімейної Системної Терапії. Є постійним експертом ТВ-шоу СТБ: "Давайте поговоримо про Секс" та ТВ-шоу інших українських каналів ("Інтер", "Україна").

Від загального шлюбу із Гарбаруком виховують доньку.

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Суть скандалу