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Зашквар із "гарячою" помічницею. Заступника міністра освіти звільнено

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
28 грудня, 11:21
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Поки що невідомо, що стало причиною такого рішення
Ігор Гарбарук та його помічниця Христина Тишкун. Фото: колаж "Сьогодні"
Ігор Гарбарук та його помічниця Христина Тишкун. Фото: колаж "Сьогодні"

Кабінет міністрів України звільнив заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука, який потрапив до скандалу із відвертою сукнею його помічниці.

Про це повідомила Юлія Гришина, нардеп від "Слуги народу".

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"Щойно заступника міністра освіти Ігора Гарбарука було звільнено Кабміном за його заявою", – написала вона.

Скандал із сукнею

  • Заступник міністра освіти Ігор Гарбарук і його помічниця Христина Тишкун відвідали Львів та оглянули, як працюють навчально-практичні центри, а також побували на форумі з енергоефективності.
  • Тишкун з'явилася на офіційній зустрічі у чорній сукні з наполовину оголеними грудьми без бюстгальтера, що викликало хвилю критики у соціальних мережах. Вона сама виклала фотографію у своєму Instagram- акаунті, проте після закрила до нього доступ.
  • "А до міської ради треба вибирати вбрання? Я думала, що кожен одягається так, як йому подобається, зручно, комфортно", – написала вона до закриття сторінки в коментарях під фотографією.
  • Відомо, що Христина Тишкун є юристом та власницею компанії "БК Забудова". Народилася 30 серпня 1994 року у Львові. У своєму Facebook вона зазначила, що здобула ступінь магістра права у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Нині мешкає у Києві. Також Тишкун працює помічником адвоката в адвокатському бюро Advisers

Раніше ми повідомляли, що заступник міністра відповів віршем на скандал із помічницею у відвертому декольті, але потім видалив допис.

Також нагадаємо, Ігоря Гарбарука призначили заступником міністра освіти та науки 15 липня 2020 року.

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