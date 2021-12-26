"Все згоріло!" – заступник міністра відповів віршем на скандал із помічницею у відвертому декольте

Христина Тишкун отримала купу хейту в соцмережах через вбрання

Зліва направо – Ігор Гарбарук, Христина Тишкун та Андрій Садовий. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник міністра освіти Ігор Гарбарук відреагував віршем на скандал із відвертою сукнею його помічниці Христини Тишкун, в якому вона з'явилася у мерії Львова

На своїй сторінці у Facebook він опублікував вірш Редьярда Кіплінга у перекладі Євгена Сверстюка.

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"Як вистоїш, коли всі проти тебе

Упали духом і тебе кленуть,

Як всупереч усім ти віриш в себе,

А з їх невіри також візьмеш суть;

Якщо чекати зможеш ти невтомно, Оббріханий — мовчати і пройти

Під поглядом ненависті, притому

Не грати цноти ані доброти;

Як зможеш мріять — в мрійництво не впасти,

І думать — не творити думки культ,

Якщо Тріумф, зарівно як Нещастя, Сприймеш як дим і вітер на віку;

Якщо стерпиш, як з правди твого слова

Пройдисвіт ставить пастку на простих,

Якщо впаде все, чим ти жив, і знову

Зумієш все почати — і звести;

Якщо ти зможеш в пориві одному

Поставить все на карту — і програть,

А потім — все спочатку, і нікому

Про втрати й слова навіть не сказать;

Якщо ти змусиш Серце, Нерви, Жили

Служити ще, коли уже в тобі

Усе згоріло, вигасло — лишилась Одна лиш Воля — встоять в боротьбі;

Як зможеш гідно річ вести з юрбою

І з Королем не втратиш простоти,

Якщо усі рахуються з тобою —

На відстані, яку відміриш ти.



Якщо ущерть наповниш біг хвилини

Снагою дум, енергією дій,

Тоді весь світ тобі належить, сину,

І більше: ти — Людина, сину мій", – написав Гарбарук.

Що сталося?

Заступник міністра освіти Ігор Гарбарук і його помічниця Христина Тишкун відвідали Львів та оглянули, як працюють навчально-практичні центри, а також побували на форумі з енергоефективності.

Тишкун з'явилася на офіційній зустрічі у чорній сукні з наполовину оголеними грудьми без бюстгальтера, що викликало хвилю критики у соціальних мережах. Вона сама виклала фотографію у своєму Instagram- акаунті, проте після закрила до нього доступ.

"А до міської ради треба вибирати вбрання? Я думала, що кожен одягається так, як йому подобається, зручно, комфортно", – написала вона до закриття сторінки в коментарях під фотографією.

Відомо, що Христина Тишкун є юристом та власницею компанії "БК Забудова". Народилася 30 серпня 1994 року у Львові. У своєму Facebook вона зазначила, що здобула ступінь магістра права у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Нині мешкає у Києві. Також Тишкун працює помічником адвоката в адвокатському бюро Advisers.

Також нагадаємо, Ігоря Гарбарука призначили заступником міністра освіти та науки 15 липня 2020 року.