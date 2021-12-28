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Зашквар с "горячей" помощницей. Замминистра образования уволен

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
28 декабря, 11:21
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Пока неизвестно, что стало причиной такого решения
Игорь Гарбарук и его помощница Кристина Тишкун. Фото: коллаж "Сегодня"
Игорь Гарбарук и его помощница Кристина Тишкун. Фото: коллаж "Сегодня"

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра образования Игоря Гарбарука, который попал в скандал с откровенным платьем его помощницы.

Об этом сообщила Юлия Гришина, нардеп от "Слуги народа".

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"Только что замминистра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по его заявлению", – написала она.

Скандал с платьем

  • Заместитель министра образования Игорь Гарбарук и его помощница Кристина Тишкун посетили Львов и осмотрели, как работают учебно-практические центры, а также побывали на форуме по энергоэффективности.
  • Тишкун появилась на официальной встрече в черном платье с наполовину обнаженной грудью без бюстгальтера, что вызвала волну критики в социальных сетях. Она сама выложила фотографию в своем Instagram-аккаунте, однако после закрыла к нему доступ.
  • "А в городской совет нужно выбирать наряды? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно", — написала она до закрытия страницы в комментариях под фотографией.
  • Известно, что Кристина Тишкун является юристом и владелицей компании "БК Забудова". Родилась 30 августа 1994 года во Львове. В своем Facebook она отметила, что получила степень магистра права во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. В настоящее время проживает в Киеве. Также Тишкун работает ассистентом адвоката в адвокатском бюро Advisers.

Ранее мы сообщали, что замминистра ответил стихом на скандал с помощницей в откровенном декольте, но потом стер пост.

Также напомним, Игоря Гарбарука назначили заместителем министра образования и науки 15 июля 2020 года.

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