Зашквар с "горячей" помощницей. Замминистра образования уволен

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра образования Игоря Гарбарука, который попал в скандал с откровенным платьем его помощницы.
Об этом сообщила Юлия Гришина, нардеп от "Слуги народа".
"Только что замминистра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по его заявлению", – написала она.
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Скандал с платьем
- Заместитель министра образования Игорь Гарбарук и его помощница Кристина Тишкун посетили Львов и осмотрели, как работают учебно-практические центры, а также побывали на форуме по энергоэффективности.
- Тишкун появилась на официальной встрече в черном платье с наполовину обнаженной грудью без бюстгальтера, что вызвала волну критики в социальных сетях. Она сама выложила фотографию в своем Instagram-аккаунте, однако после закрыла к нему доступ.
- "А в городской совет нужно выбирать наряды? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно", — написала она до закрытия страницы в комментариях под фотографией.
- Известно, что Кристина Тишкун является юристом и владелицей компании "БК Забудова". Родилась 30 августа 1994 года во Львове. В своем Facebook она отметила, что получила степень магистра права во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. В настоящее время проживает в Киеве. Также Тишкун работает ассистентом адвоката в адвокатском бюро Advisers.
Ранее мы сообщали, что замминистра ответил стихом на скандал с помощницей в откровенном декольте, но потом стер пост.
Также напомним, Игоря Гарбарука назначили заместителем министра образования и науки 15 июля 2020 года.