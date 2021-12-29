Скандал с замминистра и его помощницей – реакция бывшей жены-сексолога

Анастасия Матюшевская стала на сторону бывшего мужа и учла свой профессиональный долг

Справа Игорь Гарбарук и Кристина Тишкун - справа экс- супруга Матюшевская Анастасия / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-супруга уже бывшего замминистра образования Игоря Гарбарука Анастасия Матюшевская, как профессиональный сексолог, решила не воздерживаться от комментариев разразившегося скандала с его помощницей. Подробности она рассказала агентству УНИАН.

Отвечая на вопрос журналиста о том, правильная ли была реакция общества на фотографии, она сказала, что не может это прокомментировать.

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"Как сексолог и психотерапевт я не буду комментировать этот случай, т.к я являюсь экс-женой и матерью дочери Игоря. Одно скажу: Я за него всецело! Он человек чести, достоинства и высшей степени профессионализма. Я не готова комментировать это вообще. Опирайтесь на то, что Игорь Николаевич является человеком чести", – рассказала Матюшевская.

В тоже время, на в Facebook она прокомментировала ситуацию и выразила свое сожаление, что так все произошло, на что Грабарук поблагодарил ее за поддержку.

"Мне очень жаль, что большое количество людей из-за своей жизненной обозленности злость размещают не разбираясь. Очень жаль, что поиск поводов более важен, чем опора на результаты прошлого, мотивы для будущего, поступки сегодняшнего. Ты – талант!Незаслуженные и несправедливые обвинения

Ты на своём месте и твоей компетенции можно позавидовать многим). А все обидчики пусть "едят мясо без соли и приправ весь год" – желаю под Новый год. Я за тебя!", – написала она.

Что известно о экс-супруге

Ранее Матюшевская работала event-директором одной из известных сетей ресторанного бизнеса в Украине, но позже переквалифицировалась в сексолога и психотерапевта. В данный момент практикующий Гештальт-психотерапевт, сексолог, сертифицированный специалист по Семейной Системной Терапии. Является постоянным экспертом ТВ-шоу СТБ: "Давайте поговоримо про Секс", а также ТВ-шоу других украинских каналов ("Интер", "Україна").

От общего брака с Гарбаруком воспитывают дочь.

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Суть скандала