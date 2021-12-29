Скандал с замминистра и его помощницей – реакция бывшей жены-сексолога

Экс-супруга уже бывшего замминистра образования Игоря Гарбарука Анастасия Матюшевская, как профессиональный сексолог, решила не воздерживаться от комментариев разразившегося скандала с его помощницей. Подробности она рассказала агентству УНИАН.
Отвечая на вопрос журналиста о том, правильная ли была реакция общества на фотографии, она сказала, что не может это прокомментировать.
"Как сексолог и психотерапевт я не буду комментировать этот случай, т.к я являюсь экс-женой и матерью дочери Игоря. Одно скажу: Я за него всецело! Он человек чести, достоинства и высшей степени профессионализма. Я не готова комментировать это вообще. Опирайтесь на то, что Игорь Николаевич является человеком чести", – рассказала Матюшевская.
В тоже время, на в Facebook она прокомментировала ситуацию и выразила свое сожаление, что так все произошло, на что Грабарук поблагодарил ее за поддержку.
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"Мне очень жаль, что большое количество людей из-за своей жизненной обозленности злость размещают не разбираясь. Очень жаль, что поиск поводов более важен, чем опора на результаты прошлого, мотивы для будущего, поступки сегодняшнего. Ты – талант!Незаслуженные и несправедливые обвинения
Ты на своём месте и твоей компетенции можно позавидовать многим). А все обидчики пусть "едят мясо без соли и приправ весь год" – желаю под Новый год. Я за тебя!", – написала она.
Что известно о экс-супруге
Ранее Матюшевская работала event-директором одной из известных сетей ресторанного бизнеса в Украине, но позже переквалифицировалась в сексолога и психотерапевта. В данный момент практикующий Гештальт-психотерапевт, сексолог, сертифицированный специалист по Семейной Системной Терапии. Является постоянным экспертом ТВ-шоу СТБ: "Давайте поговоримо про Секс", а также ТВ-шоу других украинских каналов ("Интер", "Україна").
От общего брака с Гарбаруком воспитывают дочь.
Суть скандала
- Заместитель министра образования Игорь Гарбарук и его помощница Кристина Тишкун посетили Львов и осмотрели, как работают учебно-практические центры, а также побывали на форуме по энергоэффективности.
- Тишкун появилась на официальной встрече в черном платье с наполовину обнаженной грудью без бюстгальтера, что вызвала волну критики в социальных сетях. Она сама выложила фотографию в своем Instagram-аккаунте, однако после закрыла к нему доступ.
- "А в городской совет нужно выбирать наряды? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно", – написала она до закрытия страницы в комментариях под фотографией.
- Известно, что Кристина Тишкун является юристом и владелицей компании "БК Забудова". Родилась 30 августа 1994 года во Львове. В своем Facebook она отметила, что получила степень магистра права во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. В настоящее время проживает в Киеве. Также Тишкун работает ассистентом адвоката в адвокатском бюро Advisers.