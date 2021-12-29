Розставив крапки над "і": Гарбарук роз'яснив усі причини скандалу

Політик пояснив своє рішення про звільнення

Гарбарук пояснив свою відставку / Фото: Колаж: Сьогодні

Чиновник повинен нести відповідальність за себе та своїх підлеглих. Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній заступник міністра освіти Ігор Гарбарук.

Своє рішення він розклав за пунктами

Я справді написав заяву за власним бажанням. Моя позиція: державний чиновник відповідає не лише за себе, а й за своїх підлеглих. Це абсолютно нормальна європейська практика, якої я дотримуюсь. Як у кожної людини, у мене був вибір. Я міг би не писати заяву, але вирішив зробити так, як я вирішив. Я щиро дякую колегам з Міністерства освіти і науки України, а також колегам з інших міністерств за все те, що нам вдалося зробити разом. Я щиро сподіваюся, що поступово в суспільстві буде сформовано інститут репутації, і кожен політик та чиновник відповідатиме за свої слова та вчинки з честю та гідністю.

Суть скандалу

Заступник міністра освіти Ігор Гарбарук та його помічниця Христина Тишкун відвідали Львів та оглянули, як працюють навчально-практичні центри, а також побували на форумі з енергоефективності.

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Тишкун з'явилася на офіційній зустрічі в чорній сукні з наполовину оголеними грудьми без бюстгальтера, що викликало хвилю критики у соціальних мережах. Вона сама виклала фотографію у своєму Instagram- акаунті, проте після закрила до нього доступ.

Христина Тишкун є юристом та власницею компанії "БК Забудова". Народилася 30 серпня 1994 року у Львові. У своєму Facebook вона зазначила, що здобула ступінь магістра права у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Нині мешкає у Києві. Також Тишкун працює помічником адвоката в адвокатському бюро Advisers.

Заступилися близькі

Ексдружина вже колишнього заступник міністра освіти Ігоря Гарбарука Анастасія Матюшевська, як професійний сексолог, вирішила не утримуватися від коментарів скандалу, що вибухнув, з його помічницею. Вона підтримала колишнього чоловіка і відзначила, що він дуже хороша людина.