Расставил точки над "і": Гарбарук разъяснил все причины скандала

Политик объяснил свое решение об увольнении

Гарбарук объяснил свою отставку / Фото: Коллаж: Сегодня

Чиновник должен нести ответственность за себя и своих подчиненных. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший замминистра образования Игорь Гарбарук.

Свое решение он разложил по пунктам

Я действительно написал заявление по собственному желанию. Моя позиция: государственный чиновник несет ответственность не только за себя, но и за своих подчиненных. Это абсолютно нормальная европейская практика, которой я придерживаюсь. Как у каждого человека, у меня был выбор. Я мог бы не писать заявление, но решил поступить именно так, как я решил. Я искренне благодарю коллег из Министерства образования и науки Украины, а также коллег из других министерств за все то, что нам удалось сделать вместе. Я искренне надеюсь, что постепенно в обществе будет сформирован институт репутации, и каждый политик и чиновник будет отвечать за свои слова и поступки с честью и достоинством.

Суть скандала

Заместитель министра образования Игорь Гарбарук и его помощница Кристина Тишкун посетили Львов и осмотрели, как работают учебно-практические центры, а также побывали на форуме по энергоэффективности.

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Тишкун появилась на официальной встрече в черном платье с наполовину обнаженной грудью без бюстгальтера, что вызвало волну критики в социальных сетях. Она сама выложила фотографию в своем Instagram-аккаунте, однако после закрыла к нему доступ.

Кристина Тишкун является юристом и владелицей компании "БК Забудова". Родилась 30 августа 1994 года во Львове. В своем Facebook она отметила, что получила степень магистра права во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. В настоящее время проживает в Киеве. Также Тишкун работает ассистентом адвоката в адвокатском бюро Advisers.

Заступились близкие

Экс-супруга уже бывшего замминистра образования Игоря Гарбарука Анастасия Матюшевская, как профессиональный сексолог, решила не воздерживаться от комментариев разразившегося скандала с его помощницей. Она поддержала бывшего супруга и отметила, что он очень хороший человек.