"Хотела посмотреть на Садового": помощница Гарбарука объяснила "голое платье"

Кристина Тышкун, из-за наряда которой уволился Игорь Гарбарук с должности замминистра образования, объяснила, что она не чиновница и не была на официальном мероприятии, а посему могла себе позволить одеть откровенное платье. Об этом она рассказал в эфире 1+1.
Она объяснила, что на самом деле не является помощницей Гарбрука.
"Хочу сразу расставить точки над "і". Я не являюсь госслужащим, я — не работник Министерства образования и не государственный служащий. Во Львов я ехала не на официальный визит и никогда не была помощницей заместителя министра. Мы с Игорем Николаевичем работали над общим проектом, он был главным идеологом этого проекта и куратором. Я была связана с этим проектом со стороны медийности и коммуникации, а не как его помощник", – рассказала Тышкун.
Далее по теме
Девушка подчеркнула, что поехала во Львов на встречу с друзьями и не участвовала ни в каких переговорах между чиновниками, а скандальное фото сделала из-за мэра Львова.
"Скажу честно, хотела посмотреть на Андрея Ивановича (мэра Львова Садового. – Ред.), он мне всегда импонировал, он мне интересен как личность, как профессионал своего дела. Хотела познакомиться и сделала фото", – рассказывает Тышкун.
При этом она осознает "пошлость" платья, но называет своя наряд протестом.
"Меня затрагивает с точки зрения гендерного неравенства и проявлений сексизма, с которым я сталкиваюсь постоянно. Меня оценивают по моему внешнему виду … Я просто надела платье ", — говорит Кристина и добавила, что получила много хейта и угроз.
Что за скандал с платьем
- Недавно на тот момент еще заместитель министра образования Игорь Гарбарук и его "помощница" Кристина Тышкун посетили Львов и осмотрели, как работают учебно-практические центры, а также побывали на форуме по энергоэффективности. Тышкун появилась на официальной встрече в черном платье с наполовину обнаженной грудью без бюстгальтера, что вызвало волну критики в социальных сетях. Она сама выложила фотографию в своем Instagram-аккаунте, однако после закрыла к нему доступ.
- Скандал с Кристиной Тышкун прокомментировала и бывшая жена Гарбарука. Анастасия Матюшевская встала на сторону бывшего мужа и учла свой профессиональный долг (она сексолог).
- Сам Гарбарук разъяснил все причины скандала. По его словам, государственный чиновник несет ответственность не только за себя, но и за своих подчиненных.
- В результате скандал закончился тем, что платье "помощницы" экс-замминистра Гарбарука продали на аукционе в эфире одного из телеканалов.