Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🎙 Слушаем звуки зимы Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала 🎄 Что изменится с 1 января 🍾 Итоги года 2021
СЕГОДНЯ Власть Кулуары

"Хотела посмотреть на Садового": помощница Гарбарука объяснила "голое платье"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 декабря, 22:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кристина Тышкун призналась, что на самом деле не является помощницей Гарбрука
Слева направо: Гарбарук, Тышкун и Садовой. Коллаж "Сегодня"
Слева направо: Гарбарук, Тышкун и Садовой. Коллаж "Сегодня"

Кристина Тышкун, из-за наряда которой уволился Игорь Гарбарук с должности замминистра образования, объяснила, что она не чиновница и не была на официальном мероприятии, а посему могла себе позволить одеть откровенное платье. Об этом она рассказал в эфире 1+1.

Она объяснила, что на самом деле не является помощницей Гарбрука.

Реклама

"Хочу сразу расставить точки над "і". Я не являюсь госслужащим, я — не работник Министерства образования и не государственный служащий. Во Львов я ехала не на официальный визит и никогда не была помощницей заместителя министра. Мы с Игорем Николаевичем работали над общим проектом, он был главным идеологом этого проекта и куратором. Я была связана с этим проектом со стороны медийности и коммуникации, а не как его помощник", – рассказала Тышкун.

Девушка подчеркнула, что поехала во Львов на встречу с друзьями и не участвовала ни в каких переговорах между чиновниками, а скандальное фото сделала из-за мэра Львова.

"Скажу честно, хотела посмотреть на Андрея Ивановича (мэра Львова Садового. – Ред.), он мне всегда импонировал, он мне интересен как личность, как профессионал своего дела. Хотела познакомиться и сделала фото", – рассказывает Тышкун.

Реклама

При этом она осознает "пошлость" платья, но называет своя наряд протестом.

"Меня затрагивает с точки зрения гендерного неравенства и проявлений сексизма, с которым я сталкиваюсь постоянно. Меня оценивают по моему внешнему виду … Я просто надела платье ", — говорит Кристина и добавила, что получила много хейта и угроз.

Что за скандал с платьем

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

30 611

заболело за неделю в Украине

-23%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять