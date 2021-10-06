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Гончаренко немає і "Слава Богу!" – Шмигаль забув вимкнути мікрофон (відео)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
6 жовтня, 16:26
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Замість виступу на Кабміні Олексій Гончаренко дізнався все, що про нього думають
Діалог між Гончаренко і Шмигалем так і не відбувся / Колаж "Сьогодні"
Діалог між Гончаренко і Шмигалем так і не відбувся / Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні в прямому ефірі висловив все, що він думає з приводу ініціатив від народного депутата "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка.

Під час засідання Кабінету міністрів, яке проходило по відеозв'язку, в рамках регламенту повинен був підключитися до дискусії нардеп Олексій Гончаренко. Його підключили, однак з'ясувалося, що у нього дуже поганий зв'язок і включення не буде. Шмигаль, забувши вимкнути мікрофон, досить голосно сказав "Слава Богу!". Потім вже мікрофон вимкнув і засміявся.

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Висловлювання Гончаренко

Олексій Гончаренко відомий своїми неординарними діями.

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