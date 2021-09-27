Скабєєва повумнічала про російський газ, але нарвалася на жорстку відповідь

Головна пропагандистка російського ТБ Ольга Скабєєва не залишила непоміченим заклик депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка купувати менше російського газу. У футболці з написом "Менше російського газу" політик з'явився на парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).
На своєму телеграм-каналі пропагандистка вказала, що в написі не вистачає однієї букви. "Букву одну забув. Bless Russian Gas!", – написала Скабєєва, маючи на увазі "священність" російського газу.
Гончаренко їй відповів. "Олечка Скабєєва, у мене на футболці все написано так, як і повинно бути. І з цим згодні багато. А ось для вас в слові CRIMEA одна буква зайва. Адже в вашому випадку – це CRIME. І це теж ні для кого не секрет", – написав політик у себе в телеграм-каналі.
Істерики Скабєєвої
- На початку вересня Скабєєва, відома своєю нетерпимістю до всього, що стосується України, влаштувала чергову істерику стосовно демонтажу в Києві пам'ятника на честь дружби з Москвою. Разом з депутатом Держдуми Володимиром Жириновським вони майже годину обурювалися з цього приводу.
- В кінці серпня Скабєєва обурилася тим фактом, що український спортсмен проігнорував росіян на церемонії нагородження Паралімпіади в Токіо. Про це вона написала в своєму Telegram-каналі 31 серпня.
- Раніше вона влаштувала істерику в телеефірі – пропагандистку обурили "пекельні кричалки" українських військових – "Путін х*йло", що прозвучали на репетиціях військового параду в Києві до Дня Незалежності.
- Також не так давно вона порівняла Україну з "Талібаном" і загрожувала розривом відносин.