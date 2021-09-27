Скабєєва повумнічала про російський газ, але нарвалася на жорстку відповідь

Троллінг з "благословенним газом" закінчився звинуваченням в злочинності

На сесію ПАРЄ Гончаренко поїхав з такою футболкою / Колаж "Сьогодні"

Головна пропагандистка російського ТБ Ольга Скабєєва не залишила непоміченим заклик депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка купувати менше російського газу. У футболці з написом "Менше російського газу" політик з'явився на парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

На своєму телеграм-каналі пропагандистка вказала, що в написі не вистачає однієї букви. "Букву одну забув. Bless Russian Gas!", – написала Скабєєва, маючи на увазі "священність" російського газу.

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Гончаренко їй відповів. "Олечка Скабєєва, у мене на футболці все написано так, як і повинно бути. І з цим згодні багато. А ось для вас в слові CRIMEA одна буква зайва. Адже в вашому випадку – це CRIME. І це теж ні для кого не секрет", – написав політик у себе в телеграм-каналі.

Істерики Скабєєвої