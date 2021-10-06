Гончаренко нет и "Слава Богу!" – Шмыгаль забыл выключить микрофон (видео)

Вместо выступления на Кабмине Алексей Гончаренко узнал все, что о нем думают

Диалог между Гончаренко и Шмыгалем так и не состоялся / Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня в прямом эфире выразил все, что он думает по поводу инициатив от народного депутата "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.

Во время заседания Кабинета министров, которое проходило по видеосвязи, в рамках регламента должен был подключиться к дискуссии нардеп Алексей Гончаренко. Его подключили, однако выяснилось, что у него очень плохая связь и включения не будет. Шмыгаль, забыв выключить микрофон, довольно громко сказал "Слава Богу!". Потом уже микрофон выключил и засмеялся.

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Высказывания Гончаренко

Алексей Гончаренко известен своими неординарными действиями.