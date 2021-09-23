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"Хто вср*вся? Дивіться, калюжа! Це істерика!". Тищенко і Гончаренко влаштували сварку в Раді (відео)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
23 вересня, 16:08
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Сьогодні в парламенті спекотно – хоч і обійшлося без бійок, але деякі депутати встигли нахамити один одному
Гончаренко (ліворуч) і Тищенко влаштували дитячий сад в Раді. Колаж "Сьогодні"
Гончаренко (ліворуч) і Тищенко влаштували дитячий сад в Раді. Колаж "Сьогодні"

На тлі ухвалення закону про олігархів народні депутати від "Слуги народу" Микола Тищенко та від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко влаштували перепалку біля парламентської трибуни.

Відповідне відео опубліковано в YouTube-каналі Гончаренка.

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Спочатку Гончаренко зазначив, що "слуги народу" заблокували трибуну парламенту: "Хто це зробив – нескладно здогадатися. Хто у нас директор парламенту? Микола Тищенко".

Тищенко на обурення опозиціонера випалив: "Якщо щось погано, то вср*вся хто, Гончаренко? Ми це знаємо".

Далі політики влаштували якийсь дитячий садок.

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Гончаренко: "Хто вср*вся – це точно відомо. Це Тищенко".

Тищенко: "Це Гончаренко! Дивіться, калюжа-калюжа (показує пальцем). Гончаренко, не бійся, ти в олігархах будеш 100%".

Гончаренко: "Це обличчя нашого парламенту. Коля Тищенко – це істерика цілковита".

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Скандали з Тищенком в Раді

Як ми писали нещодавно, Тищенко встановив рекорд зі 100-кілограмовою штангою.

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