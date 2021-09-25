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Гончаренко подарував контрабандні сигарети "слугам народу" в прямому ефірі

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
25 вересня, 01:12
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Спеціально перед ефіром у Савіка Шустера політик знайшов, де купити сигарети без акцизу
Гончаренко приніс в студію контрабандні сигарети / Колаж "Сьогодні"
Гончаренко приніс в студію контрабандні сигарети / Колаж "Сьогодні"

Закон про деолігархізацію, який був прийнятий Верховною Радою 23 вересня, можна порівняти з реформою на митниці, яка нічого не дала.

Таку думку висловив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гочаренко в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", потрясаючи блоком контрабандних сигарет.

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"Півроку тому влада заявила, що поборола контрабанду. Було заявлено: "Все, ми перемогли контрабанду. Контрабанда СТОП. Ми список контрабандистів склали, всіх їх до стіни, зараз лопне бюджет від грошей". Минуло півроку. За півроку збільшилися надходження до бюджету? Лопнув бюджет від грошей? Ні. А може бути зникла контрабанда? Я сьогодні вранці заїхав на метро "Дорогожичі" та купив цей блок контрабандних сигарет, без акцизу і за ціною вдвічі дешевше. Нічого не змінилося. А що ж змінилося, друзі? Замість тих контрабандистів, які погано ділилися з Офісом президента, прийшли контрабандисти, які добре діляться з Офісом президента. І тепер теж саме вони хочуть зробити з олігархами: поганих олігархів поміняти на хороших", – заявив Гончаренко в ефірі.

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