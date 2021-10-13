Слабке серце, отруєння, нові відносини xи хабарі в Раді: всі версії вбивства Антона Полякова

Слідство називає кілька версій смерті Антона Полякова/Колаж "Сьогодні"

Новина про смерть народного депутата України Антона Полякова розбурхала всю країну вранці 8 жовтня. Його не стало при загадкових обставинах. Сайт "Сьогодні" зібрав всі версії загибелі нардепа, які звучали з вуст його колег, знайомих і правоохоронців.

Реклама

Не витримало серце

За даними поліції, Поляков помер після того, як йому стало зле в таксі. Його намагалися врятувати медики швидкої допомоги, однак не змогли. Того ж дня тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу. За результатами розтину, смерть народного депутата настала в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Але його колеги по парламенту не вірять, що смерть була природною, адже Полякову було 33 роки, він вів активний спосіб життя і займався бігом.

На шиї виявили слід

У поліції помітили, що під час огляду на шиї Полякова було виявлено почервоніння. Ще на місці експерт зазначив, що воно могло виникнути в результаті того, що депутата витягали з машини.

Реклама

Отруївся небезпечною сумішшю

Пізніше ЗМІ оприлюднили нові версії від джерел в МВС: "Або він сам отруївся чимось, або його отруїли". На цю думку правоохоронців наштовхнув факт, що в таксі Полякова нудило і він блював. Наступного дня з'явилися результати експертизи з токсикології: в крові померлого виявили алкоголь і метадон. Ця суміш може спровокувати летальний результат. Але, на думку експертів, Поляков ці речовини самостійно прийняти не міг.

Реклама

Смертельну речовину підмішали

Правдивість припущень про отруєння підтвердив начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Іван Вигівський. Він заявив, що за кілька годин до смерті Поляков вживав алкогольні напої разом з Рустамом Джамбулатовим, помічником народного депутата з групи "За майбутнє" Анни Скороход і однофамільцем кримінального авторитета. Можливо, він міг підмішати отруту в спиртне. Але цю версію спростовує лікар-кардіолог, оскільки, згідно з висновком судмедекспертизи, смерть Полякова настала в результаті ішемічної хвороби серця:

"Під час розтину була виявлена атеросклеротична бляшка? Дійсно, буває, що отруєння може викликати серцевий напад, але в такому разі не було б бляшки", – підкреслює кардіолог Анна Солощенко.

При цьому ця версія залишається на рівні припущень – судмедексперт про наявність бляшки не говорив.

Про обставини трагедії можуть знати кілька осіб

Таксист, в машині якого знайшли бездиханного політика, зізнався в дачі неправдивих свідчень. Адвокат пояснив, що водій зробив це тому, що "не хотів роздмухувати цю історію". Після повторного свідчення виявилося, що він в машині був не один. Про це розповів в ефірі телеканалу Україна 24 речник МВС Артем Шевченко. Вже встановлені всі особи, з якими контактував нардеп перед смертю – їх було троє. Шевченко додав, що зараз слідство працює з трьома свідками – таксистом, товаришем Полякова і ще однією людиною, яку не називають.

Шукайте жінку

Слідство також взяло до уваги, що тієї фатальної ночі Поляков посварився зі своєю колегою і співмешканкою Анною Скороход. Нібито вони розійшлися через побутові питання. Скороход перебуває у шлюбі, у Полякова була дружина. Але в парламенті ходять чутки, що між депутатами був романтичний зв'язок. Подейкують, що жінка від нього вагітна.

Під час брифінгу МВС правоохоронці розповіли публічно про відносини Полякова та Скороход. Тим самим підтвердили парламентські плітки.

Прибрали політичного конкурента

Антон Поляков, будучи народним обранцем, вже активно будував плани на політичне майбутнє і вів переговори щодовисунення своєї кандидатури в мери Чернігова на найближчих виборах. Про це він заявляв рік тому в інтерв'ю регіональному телеканалу UA: ЧЕРНІГІВ. Також його товариш в парламенті Євгеній Шевченко зізнався, що вони обговорювали план зі створення спільної партії. Шевченко назвав Полякова "бунтарем", адже раніше у нього був не один конфлікт на ґрунті його діяльності.

Протистояння з депутатами монобільшості

Один з останніх публічних конфліктів – викриття "слуг народу" . За три дні до смерті нардеп в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що депутатам роздавали конверти з грошима за підтримку закону про олігархів прямо в туалеті Верховної Ради. Відповідну заяву Поляков подав до НАБУ.

В день трагедії представниця "зелених" Галина Третьякова дозволила собі аморальні висловлювання про смерть нардепа, мовляв, тепер "мінус один ворог". За це її тимчасово відсторонили від засідань і погрожують вигнати з фракції.

Вів земельні війни

Журналіст, який поїхав на округ покійного нардепа-мажоритарника, поспілкувався з місцевими жителями, які озвучили нові зачіпки. За кілька днів до смерті Поляков вступив в конфлікт з місцевими аграріями в селі Количівка. Політик вимагав скасувати несанкціоновану висадку біля водойми, домагався відкриття кримінального провадження.

Смерть Полякова