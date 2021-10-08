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"Умисне вбивство" з поміткою: на шиї нардепа Полякова було почервоніння

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
8 жовтня, 17:12
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Начальник Головного управління Нацполіції Києва озвучив версії смерті нардепа Полякова
Поліція проведе всі експертизи, як у справі про умисне вбивство / Колаж "Сьогодні"
Поліція проведе всі експертизи, як у справі про умисне вбивство / Колаж "Сьогодні"

У поліції Києва на брифінгу спростували інформацію про затримання кого-небудь за фактом смерті народного депутата України Антона Полякова.

Начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Іван Виговський заявив, що за кілька годин до смерті Поляков вживав алкогольні напої разом з Рустамом Джамбулатовим, помічником народного депутата з групи "За майбутнє" Анною Скороход і тезкою кримінального авторитета.

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Подробиці від поліції

Поліція встановила, що після застілля з Джамбулатовим Поляков сів в машину помічника нардепа і поїхав кататися по Києву. Помічник кілька разів наполягав, щоб нардеп поїхати додому, проте Поляков нібито відмовився, оскільки посварився зі своєю дівчиною.

У якийсь момент Джамбулатов запропонував Полякову викликати таксі, яке його відвезе, куди він скаже. Поляков пересів в таксі, а після того, як таксист порушив правила і був зупинений поліцією, з'ясувалося, що пасажир на задньому сидінні лежить в поганому стані.

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"Перевіряючи документи у таксиста, поліцейські побачили на задньому сидінні напівлежачу людину. Запитали, що з ним. Таксист сказав, що пасажир в стані алкогольного сп'яніння і йому стало зле. Перевіривши його стан, поліцейські побачили, що необхідна медична допомога – викликали "швидку" і самостійно намагалися надати цю допомогу. Каретою з дефібрилятором були зроблені відповідні заходи, однак потерпілий помер на місці", – заявив Виговський.

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Представник поліції також підтвердив, що під час огляну на тілі Полякова було виявлено пошкодження – почервоніння. Ще на місці експерт зазначив, що воно могло виникнути під час того, як депутата виймали з машини. "Взагалі при огляді на місці пошкоджень на тілі не було виявлено", – сказав Виговський.

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Версії

Начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві зазначив, що кримінальне провадження відкрито за статтею "умисне вбивство" з поміткою з природних причин. Будуть проведені всі експертизи, які проводяться при розслідуванні навмисного вбивства.

Поки версій декілька:

  • хронічна хвороба, яка могла привести до смерті;
  • отруєння невідомою речовиною самостійно;
  • отруєння невідомою речовиною при впливі інших осіб.

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Що відомо про Антона Полякова?

  • Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року в Чернігові у багатодітній родині. У нього залишилися дружина і дві дочки.
  • Він потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Але 15 листопада 2019-го його і Анну Скороход виключили з фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції.
  • А в грудні 2019 року Поляков взагалі вирішив вийти з партії "Слуга народу" і в 2020-му році став членом партії "За майбутнє".
  • Також Поляков відомий тим, що подав більш ніж 6 тисяч поправок до банківського законопроєкту, регулює питання виведених з ринку банків. Взагалі до законопроєкту подали рекордну кількість поправок – понад 16 тисяч.
  • 2 вересня 2020 року на Полякова напали в центрі Києва. Невідомий на вулиці почав душити нардепа і погрожувати йому. Потім нападник завдав кілька ударів в область грудної клітки.

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