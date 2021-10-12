Нардеп Поляков готувався стати мером Чернігова

Антон Поляков вів переговори з висунення своєї кандидатури в мери Чернігова на найближчих виборах

Антон Поляков збирався надовго залишитися у великій політиці / Колаж "Сьогодні"

У 33-річного померлого при загадкових обставинах народного депутата Антона Полякова були великі плани на своє політичне майбутнє. Він збирався бути одним з лідерів нової політичної партії і мав мерські амбіції.

Про це він заявив рік тому в інтерв'ю регіональному телеканалу "UA: ЧЕРНІГІВ".

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Під час інтерв'ю в 2020 році Антон заявив, що на 99% був упевнений – він буде претендувати на посаду міського голови Чернігова. Але кандидатом від якої партії піде, тоді ще не вирішив, оскільки мав кілька пропозицій від різних політичних сил.

"На даному етапі проходять переговори з двома партіями. Першу назвати можу. Вона відноситься до моєї депутатської групи. Були пропозиції і щодо розвитку цієї політичної сили на Чернігівщині. Це – партія "За майбутнє", – заявив тоді молодий політик.

Нова партія

Серед інших планів на своє політичне майбутнє Антон Поляков розглядав можливість вступити в майбутню партію колеги Євгена Шевченка.

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" Ми з Антоном дружили. Ми сиділи поряд, коли Антон ще був в нашій фракції. Ми з Антоном постійно спілкувалися... Це для мене особиста втрата. Я бачив Антона Полякова у своїй майбутній політичній силі – він навіть був в шорт-листі цьому. Ми з ним про це говорили багато", – заявив Євген Шевченко в ефірі ток-шоу "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" .

Що відомо про Антона Полякова?

Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року в Чернігові в багатодітній родині. У нього залишилися дружина і дві дочки.

Він потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу". У 2019 Антон Поляков як кандидат від партії "Слуга народу" виграв вибори в одномандатному виборчому окрузі №206 в Чернігівській області у тодішнього депутата парламенту, екс-президента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася . Поляков набрав 33,15%, голосів виборців, Микитась – 22,23% голосів. Третє місце зайняв висуванець від "Радикальної партії Олега Ляшка", голова Чернігівської районної ради Олександр Ларченко – він набрав 7,08%.

. Поляков набрав 33,15%, голосів виборців, Микитась – 22,23% голосів. Третє місце зайняв – він набрав 7,08%. 15 листопада 2019 року його і Анну Скороход виключили з фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроекти, за якими є спільне рішення фракції.

А в грудні 2019 року Поляков взагалі вирішив вийти з партії "Слуга народу" і в 2020 році став членом партії "За майбутнє".

Також Поляков відомий тим, що подав більше шести тисяч поправок до банківського законопроекту, який регулює питання виведених з ринку банків.

8 жовтня Поляков помер в Києві. За результатами розтину, його смерть наступила в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Напередодні смерті депутат розповідав, що "Слуги народу" роздавали конверти з грошима за підтримку закону про олігархів просто в туалеті Верховної Ради.