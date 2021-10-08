Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова ⛔ Разумкова звільнили 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова
СЬОГОДНІ Влада Події

На здоров'я не скаржився. Нардепи сумніваються у природній смерті Полякова

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
8 жовтня, 08:57
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колеги померлого депутата кажуть, що Поляков вів активний спосіб життя і займався бігом
Депутат Поляков раніше не скаржився на здоров'я
Депутат Поляков раніше не скаржився на здоров'я / Фото: Колаж: Сьогодні

Нардеп Антон Поляков напередодні смерті був на засіданні Ради. Знайомі депутата кажуть, що раніше він не скаржився на здоров'я.

Про це розповіла депутат від "Слуги народу" Юлія Гришина в ефірі каналу "Україна 24".

Реклама

Читайте також:

За її словами, саме Поляков ініціював позачергове засідання напередодні. Хоча жоден з його законів на голосування не поставили.

Як розповідають колеги, Поляков вів активний спосіб життя і займався бігом, на здоров'я не скаржився.

Реклама

"Антону було лише 33 роки, він був молодою і дуже активною людиною. Це велика трагедія", – сказала Гришина.

У партії "Слуга народу" не виключають, що смерть могла бути пов'язана з політичною діяльністю Полякова, однак Гришина закликає не давати передчасних оцінок.

"Я чула ті версії, які висували колеги, про те, що він активно висловлювався проти чинної влади. У кожній фракції є люди, які виступають проти влади, тому зараз несправедливо і неправильно говорити такі речі. Версій може бути дуже багато, нам всім потрібно дочекатися офіційної версії", – зазначає Гришина.

Що відомо про Антона Полякова?

  • Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року в Чернігові в багатодітній родині. У нього залишилися дружина і дві дочки.
  • Він потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Але 15 листопада 2019-го його і Анну Скороход виключили з фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроекти, за якими є спільне рішення фракції.
  • А в грудні 2019 року Поляков взагалі вирішив вийти з партії "Слуга народу" і в 2020-му році став членом партії "За майбутнє".
  • Також Поляков відомий тим, що подав більше 6 тисяч поправок до банківського законопроекту, який регулює питання виведених з ринку банків. Взагалі до законопроекту подали рекордну кількість поправок – понад 16 тисяч.
  • 2 вересня 2020 року на Полякова напали в центрі Києва. Невідомий на вулиці почав душити нардепа і погрожувати йому. Потім нападник завдав кілька ударів в область грудної клітини.

Реклама

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.3661

Євро (€)

30.44

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,43
18,20
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,68
34,50
31,50
30,22
18,98
34,97
31,50
33,97
18,48
-
30,91
28,45
17,72
Короновірус за тиждень

62 230

захворіло за тиждень в Україні

+11%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти